Aktualisiert am

Polizisten retten Verletzten in letzter Sekunde aus Kleinflugzeug

Notlandung auf Bahngleisen : Polizisten retten Verletzten in letzter Sekunde aus Kleinflugzeug

Verhängnisvolle Notlandung in Los Angeles: Ein Pilot bringt sein Flugzeug auf Bahngleisen zum Stehen – doch ein Zug naht heran. Polizisten gelingt in letzter Sekunde die Rettung des Mannes.

Es war eine Rettung im letzten Augenblick: In Los Angeles haben Polizisten Mann aus einem auf Gleisen liegenden Kleinflugzeug gezogen – nur wenige Sekunden bevor ein Zug in das Wrack hineinkrachte. Die Aktion wurde von de Körperkameras der Einsatzkräfte gefilmt und das Material am Montag vom Los Angeles Police Department (LAPD) auf Twitter geteilt.

Wie die Los Angeles Times berichtete, hatte der Pilot das Flugzeug am Sonntagmittag in Los Angeles auf den Bahngleisen notgelandet. Warum es dazu kam, war zunächst unklar. Für die hinzugerufenen Beamten folgten angespannte Sekunden. Die Aufnahme des LAPD zeigt mehrere Polizisten, die versuchen den etwa 70 Jahre alten Mann aus dem Cockpit zu befreien. Eine weitere Beamtin steht daneben und hält nach dem herannahenden Zug Ausschau.

„Go, Go, Go!” hört man einen Beamten rufen, währenddessen hieven mehrere Einsatzkräfte den verwundeten Mann aus dem Flugzeug und ziehen ihn von den Gleisen. Es ertönt ein lautes Hupen und der Zug kollidiert mit dem Kleinflugzeug, von dem nicht viel übrig bleibt, wie Videos von Passanten zeigen.

Innerhalb kurzer Zeit ging das LAPD-Video in den sozialen Netzwerken viral. Bis Dienstagmittag wurde es bereits mehr als 3,5 Millionen mal angesehen. Die Polizisten haben „Heldenmut und schnelles Handeln” gezeigt, schrieb das LAPD auf Twitter. Wie die „Los Angeles Times“ zudem berichtete, wurde der Pilot nach der Rettungsaktion in ein Krankenhaus gebracht. Sein Zustand soll stabil sein.