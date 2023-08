Es sind Bilder, die an das Ahrtal erinnern: Im norwegischen Hemsedal wurde ein Haus von den Fluten abgetrieben, es zerschellte an einer Brücke. Ganze Dörfer wurden in dem Gebiet nördlich von Oslo überschwemmt. Anders als bei der Katastrophe in Rheinland-Pfalz 2021 aber gab es bei dem Unwetter, das seit Montag über Norwegen und Schweden wütet, zunächst kaum Meldungen über verletzte Personen. Allerdings konnten Rettungsdienste laut örtlichen Behördenmitarbeitern aufgrund der Fluten am Mittwoch mehrere Ortsteile in Norwegen nicht mehr erreichen.

In dem betroffenen Gebiet in Norwegen kam es zu mindestens 16 Erdrutschen. Mehrere Messstationen meldeten laut Meteorologen Überflutungen, die so hoch waren wie seit fast 100 Jahren nicht mehr. Bis Mittwochmittag mussten rund 1200 Personen ihre Häuser und Wohnungen verlassen.

Behörden erwägen, Kraftwerk zu sprengen

Als äußerst kritisch galt die Lage unterhalb des Wasserkraftwerks Braskereidfoss in der Gemeinde Våler. Das Kraftwerk war überflutet worden, vermutlich aufgrund eines Defekts waren die Schleusen nicht vollständig geöffnet. Nach Polizeiangaben drohte eine Flutwelle. Viele Anwohner mussten ihre Häuser verlassen.

Die Behörden erwogen, das Kraftwerk zu sprengen. Eine Sprecherin der Polizei bezeichnete die Lage als äußerst ernst. Nach Angaben von norwegischen Meteorologen wird das Extremwetter „Hans“ über den Mittwoch hinaus anhalten.

Auch in Schweden verlängerten die Wetterdienste Warnungen vor Überflutungen für mehrere Gebiete im Südwesten des Landes. Erwartet wurden weiterhin sehr große Regenmengen, die aufgrund der Sättigung der Böden rasch abfließen. Für den Donnerstag wurde ein Abziehen des Unwetters nach Nordosten prognostiziert.

Meteorologen verwiesen auf die „fast einzigartige Wetterlage“ und machten den Klimawandel dafür verantwortlich. Das Unwetter habe seine Ursache unter anderem in den äußerst hohen Temperaturen des Mittelmeers und des Nordatlantiks sowie in dem abgeschwächten Jetstream, sagte eine Meteorologin dem schwedischen Sender SVT. Das führe zu einem blockierten Wettersystem und einem tagelangen Kreisen des Unwetters über der Region. „Ohne die globale Erwärmung wäre Sturm Hans weniger intensiv gewesen und hätte weitaus weniger Niederschläge gebracht.“