Nach schweren Überschwemmungen im Süden von Norwegen ist eine Eisenbahnbrücke eingestürzt. Teile der 170 Meter langen Verbindung lägen nun im Wasser, berichtete der Sender NRK am Montag. Der eingestürzte Pfeiler war bereits vergangene Woche durch die Wassermassen schwer beschädigt worden, teilte der Bahnbetreiber Bane Nor mit. Das Gebiet war abgesperrt, niemand wurde verletzt.

Der Neubau werde dauern, sagte der zuständige Bahnmanager Sigbjørn Korsgård. Zwischen Lillehammer und Trondheim würden Passagiere vorerst mit Bussen transportiert. Erdrutsche und die erhebliche Menge an Wasser hatten laut Bane Nor zu Schäden an mehreren Strecken geführt, die gesperrt wurden.

Die Überschwemmungen waren von heftigem Regen im Zuge des Unwetters „Hans“ ausgelöst worden. Vielerorts war es zu Erdrutschen gekommen. Mehrere Tausend Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden.

Hochwasser und Erdrutsche

Allerdings deutet sich nach den tagelangen Überschwemmungen langsam eine Besserung der Lage in Norwegen an. Das Hochwasser habe an den meisten Orten wahrscheinlich seinen Höchststand erreicht, aber die Wasserstände würden in den großen Binnenseen noch einige Tage auf einem hohen Niveau bleiben, teilte die norwegische Wasser- und Energieverwaltungsbehörde NVE am Sonntag mit. Die Entwicklung sei letztlich davon abhängig, wie viel es in den nächsten Tagen regnen werde.

Auch Justiz- und Bereitschaftsministerin Emilie Enger Mehl sagte am Sonntag bei einem Besuch in einem der Hochwassergebiete, es sei noch nicht vorbei. Wenn sich das Wasser wieder zurückziehe, müssten die Menschen weiterhin mit der angerichteten Zerstörung fertig werden.

Ein heftiges Unwetter hatte vor rund einer Woche vielerorts im Süden von Norwegen Überschwemmungen ausgelöst. Dadurch sind zahlreiche Flüsse über ihre Ufer getreten, vielerorts kam es zu Erdrutschen. Mehrere Orte und Straßen standen unter Wasser, Tausende Schäden wurden gemeldet. Mehrere Tausend Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden.