Wintersturm „Nor’easter“ : Amerikas Ost-Küste versinkt im Schneechaos

Zehntausende Haushalte sind ohne Strom, an vielen Orten ist der Verkehr zusammengebrochen. Im Norden New Yorks ist eine Frau in ihrem Auto erfroren. Die Behörden fordern die Bürger auf, ihre Häuser nicht zu verlassen.

Schnee-Räumarbeiten am 30. Januar in New York Bild: AFP

Einer der schwersten Winterstürme seit Jahren hat den Osten der Vereinigten Staaten heimgesucht. Der sogenannte Nor’easter (Nordoststurm) sorgt derzeit für eine Kältewelle von New York bis Florida.

Der amerikanische Wetterdienst NWS meldete bis zu einem Meter Neuschnee am Sonntag und warnte vor Windböen mit Geschwindigkeiten von 80 bis 120 Stundenkilometern. Mehrere Zehntausend Haushalte sind ohne Strom, vielerorts kam der Verkehr zum Erliegen. Rund 5000 Flüge wurden allein am Samstag gestrichen. Nach Angaben der Website FlightAware kamen am Sonntag etwa 1500 Flüge weitere ausgefallene Flugverbindungen hinzu. Die Bundesstaaten New York und New Jersey haben den Ausnahmezustand ausgerufen.

Auf der Insel Long Island im Norden New Yorks wurde zudem ein erstes Todesopfer verzeichnet. Eine Frau sei in ihrem Auto erfroren, teilte der örtliche Bürgermeister von Nassau County, Bruce Blakeman, mit. New Yorks Gouverneurin Kathy Hochul riet den Bürgern, das Haus nicht zu verlassen: „Das ist ein sehr ernster Sturm“, sagte sie. „Das ist einer der schlimmsten Schneestürme, die wir hier je hatten“, sagte der Gouverneur des Bundesstaates Rhode Island, Dan Mckee.

Nordoststürme entstehen aus Tiefdruckgebieten. Kommen starke Winde und kalte Temperaturen hinzu, werden sie als „Blizzard“ bezeichnet.