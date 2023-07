New York City : Kran geht in Flammen auf – und stürzt zu Boden

Rettungskräfte bekämpfen die Flammen eines großen Baukrans, der am Mittwoch in Manhattan in Brand geraten ist. Bild: AP

Im New Yorker Stadtteil Hell’s Kitchen in Manhattan ist am Mittwoch ein Kran zu Boden gestürzt. Fotos und Videos in den sozialen Medien zeigten, wie das Fahrerhaus des Krans in Flammen stand, bevor der Arm zusammenbrach und beim Sturz in ein angrenzendes Gebäude krachte.

Nach Angaben der Behörden erlitten ein Feuerwehrmann und ein Zivilist leichte Verletzungen. Aus Angst vor einem weiteren Einsturz wurde nahe gelegene Gebäude evakuiert. Die New Yorker Feuerwehr arbeite „aktiv daran, das Feuer zu löschen“, hieß es.

Der Kran brach gegen 7:30 Uhr in den Bereichen der 10th und 11th Avenue zwischen West 41 Street und West 42 Street zusammen, wo offenbar ein im Bau befindliches Wohngebäude steht. Es ist bislang unklar, ob das Fahrerhaus zu diesem Zeitpunkt besetzt war. Der Verkehr wurde im Bereich der 10th und 11th Avenue zwischen der 41. und 42. Straße in der Nähe von Hudson Yards gesperrt.

Im Februar 2016 stürzte bereits ein Kran in Lower Manhattan ein, nachdem es der Besatzung nicht gelungen war, ihn bei Windböen von bis zu 20 Meilen pro Stunde und Schneefall sicher abzusenken. Ein Fußgänger wurde getötet und drei weitere Personen verletzt. Der große Kran hatte eine Tragfähigkeit von 330 Tonnen und war für Windgeschwindigkeiten von 25 Meilen pro Stunde ausgelegt.