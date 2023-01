29 Leichen bereits geborgen : Flugzeug mit 72 Menschen an Bord stürzt in Nepal ab

Flugzeug mit 72 Menschen an Bord stürzt in Nepal ab

Bei einem Flugzeugabsturz in der nepalesischen Stadt Pokhara sterben Dutzende Menschen. Die Rettungs- und Bergungsarbeiten dauern an. Es ist nicht das erste folgenschwere Flugzeugunglück in Nepal.

In Nepal ist ein Flugzeug mit 72 Menschen an Bord abgestürzt. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet von mindestens 40 Toten. 29 Leichen seien bislang geborgen worden, sagte ein Polizeisprecher in Pokhara der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag.

Die Maschine mit 72 Menschen an Bord, davon 68 Passagiere und vier Besatzungsmitglieder, sei in Pokhara im Westen des Landes aufgeschlagen, sagte der Sprecher der Luftfahrtbehörde, Jagannath Niroula. Unter den Passagieren seien auch zehn, teils europäische Ausländer gewesen, sagte der Sprecher der Fluglinie Yeti Airlines, Sudarshan Bartaula. Es handele sich um einen Inlandsflug mit einer Maschine vom Typ ATR 72. Hinweise auf deutsche Reisende in dem Flugzeug gab es zunächst nicht.

Die Sicherheitsstandards in Nepals Luftverkehr sind angesichts unzureichender Ausbildung des Personals und mangelhafter Wartung der Maschinen niedrig. Die Europäische Union hat daher alle nepalesischen Fluggesellschaften aus ihrem Luftraum verbannt. Hinzu kommt, dass sich in dem Himalaya-Staat einige der abgelegensten und schwierigsten Landebahnen befinden. Das Wetter in Nepals Bergen kann schnell umschlagen und gefährliche Flugbedingungen schaffen.

Pokhara liegt etwa 200 Kilometer nordwestlich von Kathmandu und ist Ausgangspunkt für zahlreiche Trekkingtouren im Himalaya, darunter die Annapurna-Runde. Das Annapurna-Massiv ist eine beliebte Wanderregion in dem Land. In der bergigen Region gab es aber auch schon mehrere Flugzeugabstürze.

Im vergangenen Mai starben alle 22 Passagiere bei dem Absturz eines Flugzeugs der nepalesischen Fluggesellschaft Tara Air auf dem Weg von Pokhara zum Bergsteiger-Ziel Jomsom, darunter zwei Deutsche. Im März 2018 waren beim Absturz einer Maschine der bangladeschischen Fluggesellschaft US-Bangla in der Nähe des internationalen Flughafens der Hauptstadt Kathmandu 51 Menschen ums Leben gekommen.

Das folgenschwerste Flugzeugunglück in Nepal hatte sich 1992 ereignet. Damals starben 167 Menschen an Bord einer Maschine von Pakistan International Airlines, als diese im Anflug auf den Flughafen Kathmandu abstürzte.