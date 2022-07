Nach Löschflugzeug-Absturz : Eine extreme Herausforderung für Piloten

Am Freitag verunglückte ein Löschflugzeug-Pilot in Portugal. Solche Flüge sind bei der Bekämpfung von Waldbränden im Mittelmeerraum unabdingbar – jedoch höchst riskant.

Im Mittelmeerraum ist bei der Waldbrandbekämpfung der Einsatz von Löschflugzeugen unabdingbar. Für Piloten sind die Einsätze jedoch hochriskant. Am Freitag stürzte eine Maschine in Portugal ab, die an der Bekämpfung eines Waldbrandes in der Region Torre de Moncorvo beteiligt war. Der 38-jährige Pilot kam dabei ums Leben. Die Gründe für den Absturz konnten noch nicht geklärt werden.

Einsatz von Löschflugzeugen unabdingbar

Die verunglückte Maschine war ein kleineres Turboprop-Löschflugzeug vom Typ AT-802 Fire Boss, das ursprünglich auf Grundlage eines Agrarflugzeugs vom US-Flugzeughersteller Air Tractor entwickelt und modifiziert wurde. Dieses einmotorige Flugzeug besitzt amphibische Schwimmer: Es kann also sowohl von Land als auch von Wasser aus operieren und ist speziell zur Bekämpfung von Feuer aus der Luft entwickelt.