Unglück in Chemiepark : Nach Explosion in Leverkusen letzter Vermisster tot geborgen

In Leverkusen ist nach der Explosion in einem Chemiepark der letzte Vermisste tot geborgen worden. Die Suche nach Vermissten ist damit abgeschlossen – die Spurensicherung der Brandermittler geht jedoch weiter.

Rund zweieinhalb Wochen nach der Explosion in einer Sondermüllverbrennungsanlage in Leverkusen ist der letzte Vermisste gefunden worden. Feuerwehr und Polizei hätten den 50 Jahre alten Mitarbeiter tot geborgen und identifiziert, teilte die Kölner Polizei mit. Die Suche nach Vermissten sei damit abgeschlossen, die Aufräumarbeiten und Spurensicherung der Brandermittler am Explosionsort gehe aber weiter, so die Mitteilung.

Damit steigt die Zahl der Todesopfer bei dem Unglück auf sieben. 31 Menschen erlitten zum Teil schwere Verletzungen. Die Staatsanwaltschaft Köln hat ein Ermittlungsverfahren gegen unbekannt wegen des Verdachts auf fahrlässige Tötung und fahrlässiges Herbeiführen einer Explosion eingeleitet. Sie will herausfinden, ob menschliche Fehler zu der Katastrophe geführt haben.

Am 27. Juli war es in der Sondermüllverbrennungsanlage in Leverkusen zu einer Explosion gekommen. Die Ursache für das Unglück ist weiterhin unklar. Die Befürchtung, dass bei der Explosion Pflanzen und Böden durch Schadstoffe stark kontaminiert wurden, bewahrheitete sich nicht. Das Landesumweltamt von Nordrhein-Westfalen teilte eine Woche nach dem Unglück mit, dass die Analysen „keine relevanten Konzentrationen und keinerlei Grenzwertüberschreitungen“ ergaben.