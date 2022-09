Flut in Pakistan : Hunger, Malaria und Schlangenbisse

Nach der verheerenden Flut in Pakistan drohen Nahrungsmittelknappheit und Krankheit. Millionen brauchen dringend Hilfe, aber bisher kommt wenig bei ihnen an.

Der Indus gilt als die Wiege einer der frühesten Zivilisationen der Welt. Die Aufzeichnungen über die dortigen Bewässerungssysteme reichen bis auf Tausende Jahre vor Christus zurück. Nun hat eine Flut biblischen Ausmaßes die fruchtbaren Indus-Landschaften im Süden Pakistans getroffen. Millionen Menschen fliehen, lassen ihre Existenzen in Trümmern zurück. Von den 3,6 Millionen Hektar an Agrarfläche, die landesweit beeinträchtigt wurden, befinden sich allein 2,85 Millionen in der Provinz Sindh im Süden des Landes. „Wir sind um 50 Jahre zurückgeworfen“, sagt dort der Bauer Ashraf Ali Bhanbro der Nachrichtenagentur AFP. Baumwolle und Zuckerrohr hatte er auf seinen 2500 Hektar Land angebaut, das in seinem Dorf in der Nähe der Stadt Sukkur liegt. Es war fast Zeit, zu ernten. Doch nun hat er alles verloren.

Till Fähnders Politischer Korrespondent für Südostasien.



Unerbittlich legt sich der Monsun über das Land, lässt Flüsse anschwellen, überflutet ein Drittel des Landes und bedroht 33 Millionen Menschen in ihrer Existenz. Die Provinz Sindh, in der etwa 50 Millionen Menschen leben, hat in diesem Monsun 466 Prozent mehr Regen erlebt als im 30-Jahres-Durchschnitt, berichtet Reuters. „Einmal hat es für 72 Stunden nicht aufgehört, zu regnen“, sagt Bhanbro. Der Bauer steht nun schon vor dem nächsten Pro­blem: In nur einem Monat müsste er den Winterweizen aussäen. „Wenn das Wasser bis dahin nicht abgeflossen ist, wird es keinen Weizen geben.“ Das Getreide ist für Pakistans Nahrungsmittelsicherheit entscheidend. Auch die dringend benötigten Getreidelieferungen für Afghanistan werden durch die Überschwemmung im Nachbarland erschwert. Die Regierung hat nun angekündigt, Verhandlungen mit Russland über den Kauf von zusätzlichem Weizen aufnehmen zu wollen.

Ernährungssicherheit in Gefahr

Die internationalen Hilfsorganisationen warnen vor einer katastrophalen Nahrungsmittelknappheit in Pakistan über einen längeren Zeitraum. „Was wir und unsere Partner in den überschwemmten Gebieten sehen, ist wirklich dramatisch. Es herrscht Hoffnungslosigkeit, die Menschen wissen nicht, wie es weitergeht“, sagt Isabel Bogorinsky, Programmleiterin der Welthungerhilfe in Pakistan, der F.A.Z. Auf Satellitenbildern sei nur noch ein einziger riesiger See zu sehen. „Dort, wo landwirtschaftliche Flächen waren, steht jetzt Wasser. Das wird natürlich noch eine Weile stehen.“ Und dadurch seien, so Bogorinsky, die landwirtschaftlichen Flächen auf längere Sicht beschädigt. Das sei gerade für Kleinbauern dramatisch, die durch die eigene Landwirtschaft ihren Lebensunterhalt bestreiten. „Die Leute haben auch teilweise ihr Vieh verloren, das die Grundlage ihres Einkommens darstellt.“

Das Problem verschärft sich noch durch die ohnehin angespannte wirtschaftliche Lage infolge der mit 27,3 Prozent im August höchsten Inflation seit 40 Jahren. „Mehr als ein Drittel der Bevölkerung hat schon ohne die Flutkatastrophe keine gesicherte Ernährung. Wenn eine derartige Katastrophe auftritt, hat das gravierende Folgen für die Ernährungssicherung und Verstärkung des Hungers“, sagt Bogorin­sky. Die Hilfe läuft langsam an, erreicht die meisten Menschen aber noch nicht. „90 Prozent der Leute warten noch immer auf irgendeine Hilfe. Die Lage ist ernst, es hungern Menschen“, sagte Faisal Edhi, der Leiter einer lokalen Hilfsorganisation, der lokalen Presse.

Die WHO schlägt Alarm

Neben sauberem Trinkwasser und Nahrungsmitteln brauchen die Menschen dringend Moskitonetze, Planen zum Aufbau von Notunterkünften und Hygieneartikel. Abgesehen von einer dramatischen Hungerkrise droht Pakistan auch eine Welle von Krankheiten, die unter anderem durch das Flutwasser übertragen werden. Die Weltgesundheitsorganisation hat vor einigen Tagen Alarm geschlagen, es könnten sich Durchfall, Cholera und Malaria verbreiten. Sie klassifiziert die Flut in Pakistan als Notfall der höchsten Stufe. Aus ihrer Provinz Sindh berichtete die dortige Gesundheitsministerin Azra Pechuho im Fernsehen, dass schon 134.000 Durchfallerkrankungen, 44.000 Malariafälle, 125.000 Hauterkrankungen, 101 Schlangen- und 500 Hundebisse gezählt worden seien. Viele Erkrankungen und Verletzungen bleiben unbehandelt, da Hunderte Kliniken in der Flut schließen mussten.

Besonders trifft es, wie häufig in solchen Notlagen, Frauen und Kinder. Etwa ein Drittel der mehr als 1.250 Todesopfer sind minderjährig. Nach Angaben des pakistanischen UNICEF-Vertreters Abdullah Fadil sind 16 Millionen Kinder von dem Hochwasser betroffen. Davon brauchten 3,4 Millionen humanitäre Unterstützung. Landesweit seien 18.000 Schulen beschädigt und zerstört. „40 Prozent der Kinder waren ohnehin in ihrer Entwicklung gehemmt. Viele Kinder sind nun ohne Zuhause, Schule und sicheres Trinkwasser noch gefährdeter“, sagt Fadil. Darüber hinaus müssen auch Frauen mit zusätzlichen Gefahren leben. „Wir wissen aus Erfahrung, dass Gewalt gegen Frauen nach Katastrophen zunimmt“, sagt Adil Sheraz, Länderdirektor von CARE Pakistan. Die Flut habe Familien auseinandergerissen, viele Menschen müssten draußen übernachten, darunter auch Tausende schwangere Frauen. „Für Frauen und Mädchen kann das sehr gefährlich sein“, sagt Sheraz.