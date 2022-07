Mozambique : Fünf Menschen von Elefant getötet – darunter zwei Kinder

Ein Elefant hat im südostafrikanischen Mozambique fünf Menschen getötet – unter ihnen waren zwei Kinder. Das jüngste Opfer sei eineinhalb Jahre alt gewesen, das andere Kind zwölf, sagte am Donnerstag ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur dpa. Weitere Menschen seien verletzt worden, berichtet der panafrikanische Nachrichtensender Africanews mit Sitz in Frankreich.

Zu der Anzahl der beteiligten Tiere gibt es widersprüchliche Angaben. Africanews berichtet, die Menschen seien von mehreren Dickhäutern angegriffen worden.

Laut der örtlichen Polizei sei die Gruppe während der Feldarbeit in der Provinz Cabo Delgado angegriffen worden. Der nördliche Distrikt Macomia grenzt an den Quirimbas-Nationalpark, in dem Hunderte Elefanten leben. Der Vorfall habe sich in einem nicht geschützten Bereich ereignet. Die Polizei habe eine Suche nach dem Tier eingeleitet.

In vielen Ländern Afrikas kommt es aufgrund schrumpfender Naturräume und Konkurrenz um begrenzte natürliche Ressourcen immer wieder zu fatalen Zusammenstößen zwischen Menschen und Wildtieren.

In der Region Cabo Delgado ist es der erste Vorfall dieser Art. Seit 2017 sind dort Terroristengruppen aktiv. Hunderttausende Menschen haben die Gegend verlassen.