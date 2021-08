Mode-Millionär Kai Wünsche : Unternehmer bei Kreuzfahrt verschwunden

Aktualisiert am

Der bekannte Hamburger Mode-Unternehmer Kai Wünsche ist offenbar bei einer Kreuzfahrt von Bord verschwunden. Das berichten die Bild-Zeitung und das Hamburger Abendblatt. Demnach soll der Lebensgefährte des 81 Jahre alten Wünsche ihn der Crew des Kreuzfahrtschiffes Europa gegen Montagmittag als vermisst gemeldet haben. Er habe gefürchtet, Wünsche sei von Bord gestürzt. Die zuständige Hapag-Lloyd-Cruises wollte am Freitag zur genauen Identität nichts sagen, teilte aber mit, dass ein Passagier von seiner Reisebegleitung als vermisst gemeldet geworden sei.

Matthias Wyssuwa Politischer Korrespondent für Norddeutschland und Skandinavien mit Sitz in Hamburg. Folgen Ich folge



Das Schiff war wenige Stunden zuvor aus Hamburg ausgelaufen und auf dem Weg nach Antwerpen. Sofort wurde die Suche eingeleitet, unter anderem war die niederländische Küstenwache im Einsatz und auch die „Europa“ selbst half. Die Suche blieb jedoch ohne Erfolg, man habe die vermisste Person nicht finden können. Am Abend sei nach Rücksprache mit den örtlichen Behörden und der Seenotleitung die Suche abgebrochen worden. „Auch unter Zuhilfenahme der Aufzeichnungen der Überwachungskameras haben wir keine Hinweise auf einen Unfall oder Fremdverschulden“, teilte die Reederei mit.

Das Kreuzfahrtschiff hat im Anschluss seine Reise wieder aufgenommen. Die Reisebegleitung des vermissten Passagiers werde an Bord betreut, auch ein Seelsorgeteam zur Unterstützung für Crew und Gäste sei an Bord gegangen.

Mehr zum Thema 1/

Kai Wünsche zählt zu den bekanntesten Unternehmern in der Hansestadt, wenngleich er als recht umstritten gilt. Sein Vater hatte einst einen Futtermittelhandel gegründet, der mit den Jahren immer mehr wuchs. Daraus wurde, nachdem Kai Wünsche an die Führung gerückt war, ein riesiger Mischkonzern, den er schließlich 1989 an die Börse brachte. Ein wichtiger Baustein dieser Wünsche AG waren einst auch Modemarken wie Joop. Auch im Immobiliengeschäft war Wünsche tätig.