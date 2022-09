Aktualisiert am

Mit Wal kollidiert? : Fünf Tote bei Bootsunglück in Neuseeland

Die See war zum Zeitpunkt des Unfalls völlig ruhig. Das Boot müsse mit etwas zusammen geprallt sein, heißt es von der Polizei. Die Vermutung: Die Ausflügler sind mit einem Wal kollidiert.

Eine Luftaufnahme eines Videos zeigt zwei Rettungsboote neben einem gekenterten Boot am Samstag, 10. September 2022, vor Kaikoura auf Neuseeland. Fünf Menschen starben. Bild: dpa

Bei einem Bootsunglück vor der Südinsel Neuseelands sind fünf Menschen ums Leben gekommen. Der Bürgermeister des Ortes Kaikoura, Craig Mackle, erklärte, das Boot sei am Samstag möglicherweise mit einem Wal kollidiert. Die Meeressäuger seien in dem Gebiet heimisch, zudem sei die See zum Zeitpunkt des Unglücks völlig ruhig gewesen, zitierte ihn die Zeitung „New Zealand Herald“.

Die Polizei wollte diese Angaben noch nicht bestätigen, betonte aber, das Boot müsse mit irgendetwas zusammengeprallt sein. „Womit, wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht", sagte der Polizeichef von Kaikoura am Samstag. Dies sei „ein noch nie dagewesener Vorfall, der einen erheblichen Einsatz der Rettungsdienste und der Öffentlichkeit“ erfordere.

Die meisten der elf Passagiere an Bord waren nach Behördenangaben Mitglieder einer Vogelbeobachtungsgruppe. Eine fast sieben Stunden dauernde Rettungsaktion endete damit, dass ein Polizeitauchkommando fünf Leichen aus dem Bootsinneren barg. Sechs Menschen konnten mit leichten Verletzungen gerettet werden. Medienberichten zufolge überlebte der Kapitän.

Zuvor waren in den sozialen Medien Bilder von Überlebenden aufgetaucht, die auf dem umgestürzten Rumpf des 8,5 Meter langen Charter-Bootes um Hilfe winkten.

Mackle zeigte sich verwundert darüber, wie das Boot unter „flachen, perfekten“ Bedingungen kentern konnte. Er bestätigte, dass zu dieser Jahreszeit vor der Küste Kaikouras besonders viele Wale zu sehen seien. „Im Moment ziehen Buckelwale vorbei, und wir haben Pottwale, die sich hier aufhalten“, sagte er.

Kaikoura ist wegen seiner reichhaltigen Tierwelt eine beliebte Touristenattraktion und bietet die besten Möglichkeiten zur Walbeobachtung in Neuseeland.