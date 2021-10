Mit 13.000 Liter Diesel : Tanker fährt sich im Rhein fest

Aktualisiert am

Ein Tankmotorschiff ist auf dem Rhein festgefahren. Es hat rund 13.000 Liter Diesel an Bord. Das Fahrwasser auf der linken Rheinseite musste gesperrt werden.

Symbolbild: Morgenstimmung am Rhein Bild: dpa

Ein Tankmotorschiff hat sich am Sonntagabend bei St. Goar in Rheinland-Pfalz auf dem Rhein festgefahren. Beladen ist der Tanker mit knapp 13.000 Litern Diesel, wie die Polizei am Sonntagabend erklärte.

Aufgrund eines Fehlers bei der Führung des Schiffes war der Tanker auf den sogenannten Geisenrücken aufgefahren. Aufgrund des festgefahrenen Tankers musste das Fahrwasser auf der linken Seite des Rheins gesperrt werden.

Die restlichen Schiffe mussten aufgrund der Sperrung über die rechte Rheinhälfte ausweichen. Bei dem Vorfall kam es zu keinem Wassereinbruch in das Schiff, es seien auch keine Kraftstoffe ausgetreten, erklärte die Polizei weiter.

Verletzt worden sei niemand. Die Bergung des Schiffs sollte am Montag bei Tageslicht beginnen.