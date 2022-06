Höhere Opferzahl befürchtet : Mindestens zehn Tote nach Zugunglück in Iran

Bei einem Zugunglück in Iran sind mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. Das berichteten am Mittwochmorgen iranische Staatsmedien. Etwa ein Dutzend weitere Passagiere seien bei dem Unfall nahe der Stadt Tabas verletzt worden, sagte ein Eisenbahnsprecher dem Staatsrundfunk Irib am Mittwoch. Ein Sprecher des des nationalen Rettungsdienstes sagte im Staatsfernsehen: „Zwölf der Verletzten befinden sich in einem kritischen Zustand und wurden in ein Krankenhaus gebracht.“

Demnach war der Zug in Zentral-Iran auf der Strecke zwischen der Pilgerstadt Maschhad und der Wüstenstadt Jasd entgleist. Es werde eine höhere Opferzahl befürchtet, hieß es. Die genaue Ursache war zunächst unklar.

Mehr Informationen in Kürze.