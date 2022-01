Brand in New York : Mindestens 19 Tote bei Feuer in Wohngebäude Aktualisiert am 09.01.2022 - 21:44

Ein Großbrand in der US-Metropole New York forderte am Sonntag mindestens 19 Menschenleben. Bild: AP In einem Wohngebäude im New Yorker Stadtviertel Bronx ist am Sonntagvormittag ein Feuer ausgebrochen. Bürgermeister Eric Adams spricht von mindestens 19 Toten, darunter auch Kinder.

