Rauch steigt auf, während Feuerwehrleute und Rettungskräfte an der Unfallstelle im Einsatz sind. Bild: Vaggelis Kousioras/AP/dpa

Bei einem Zugunglück in Mittelgriechenland gab es in der Nacht viele Tote und Verletzte. Rettungsmannschaften versuchen, in zerschellten Waggons Überlebende zu finden.