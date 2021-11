Neumarkt : Mehrere Verletzte bei Messerattacke in ICE in Bayern

Mehrere Verletzte bei Messerattacke in ICE in Bayern

Zwei ICE-Züge im Bahnhof. (Symbolbild) Bild: dpa

Ein Mann soll in einem ICE mehrere Menschen mit einem Messer verletzt haben. Wie die Polizei in Neumarkt in der Oberpfalz am Samstag mitteilte, sei er festgenommen worden.