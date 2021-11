Vor Calais : Mehr als 20 Tote bei Untergang von Boot mit Migranten im Ärmelkanal

Aktualisiert am

Auf dem Ärmelkanal ist am Mittwoch ein Boot mit Migranten gekentert. Mehr als 20 Menschen kamen ums Leben. Frankreichs Innenminister will zum Ort des Unglücks reisen.

Am Strand von Wimereux in der Nähe von Calais liegt eine weggeworfene Rettungsweste. (Archivbild) Bild: dpa

Beim Untergang eines Bootes mit Migranten auf dem Ärmelkanal vor Calais sind mehrere Menschen gestorben. Es gebe große Betroffenheit angesichts des Dramas beim Kentern des Bootes, sagte Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin am Mittwoch. Er werde zum Ort des Unglücks reisen.

Wie die französische Polizei mitteilte, seien mindestens 20 Menschen gestorben. Zunächst hatte der Sender BFMTV berichtet, dass mindestens fünf Menschen starben. Frankreichs Premierminister Jean Castex sprach von einer „Tragödie“. „Man kann nicht oft genug betonen, wie kriminell die Schlepper sind, die diese Überfahrten organisieren“, sagte Darmanin.

Wie die Maritime Präfektur während der noch laufenden Rettungsaktion mitteilte, habe ein Fischerboot den Notruf abgesetzt, dass sich mehrere Migranten in Seenot im Ärmelkanal befänden. Drei Rettungsschiffe und zwei Hubschrauber seien daraufhin zum Einsatz gekommen. Mehrere Verunglückte hätten inzwischen geborgen werden können, einige seien in Lebensgefahr. Von Toten war zunächst nicht die Rede. Aus der Luft und per Boot werde im Meer nach möglichen weiteren Schiffbrüchigen gesucht.

Mehr zum Thema 1/

Nach Angaben der zuständigen Präfektur ist die Zahl der versuchten Überfahrten von Frankreich nach Großbritannien seit Beginn des Jahres auf 31.500 gestiegen. Damit hat sie sich seit August verdoppelt.