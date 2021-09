Mehrere Eruptionen : Vulkanausbruch auf Kanareninsel La Palma

Auf der Kanareninsel La Palma ist es am Sonntagnachmittag an der Gebirgskette des Cumbre Vieja zu mehreren Vulkaneruptionen gekommen. Auf Bildern war zu sehen, wie in der Gegend von El Paso im Süden der Insel Lava in die Luft geschleudert wurde und Rauch aufstieg. Ein Riss mit zunächst vier Öffnungen hatte sich nach Informationen des Senders RTVE kurz nach 15 Uhr aufgetan. Inzwischen wurde auch ein fünfter Riss festgestellt.

Der Lavastrom näherte sich bedrohlich einigen Häusern, die an dem Abhang stehen. Laut Presseberichten wanderten noch am Sonntag deutsche und britische Touristen in dem Naturschutzgebiet. Wenige Stunden zuvor war in der Gegend ein Erdbeben mit der Stärke von 3,8 registriert worden, nachdem es in den vergangenen Tagen schon mehr als 25.000 leichtere Erdstöße gegeben hatte. Mehr als 300 Bewohner wurden in Sicherheit gebracht, Soldaten wurden in die Gegend beordert, um zu helfen.

Schon seit dem 11. September registrierten Fachleute eine deutliche Häufung kleinerer Beben, deren Herde in einer Tiefe von mehr als 20 Kilometern begannen, aber nach und nach der Erdoberfläche immer näher kamen. Am Dienstag hatten die Behörden deshalb 30.000 Einwohner im Südwesten der Insel wurden aufgefordert, leichtes Gepäck vorzubereiten und die aktuellen Warnhinweise zu verfolgen.

Der letzte größere Ausbruch auf La Palma liegt fünfzig Jahre zurück. Im Oktober 1971 spuckte der Vulkan Teneguía mehr als drei Wochen lang Lava; zwei Menschen kamen damals ums Leben. Zuletzt gab es im Jahr 2011 einen Vulkanausbruch am Meeresboden vor der benachbarten Insel El Hierro.

Die Regierung teilte mit, dass es sich bei der betroffenen Region um ein weitgehend unbewohntes Waldgebiet handelt. Der kanarische Regionalpräsident Ángel Víctor Torres hat mit Ministerpräsident Pedro Sánchez telefoniert, um ihn über die Situation zu informieren. Sánchez verschob seinen Abflug zur UN-Vollversammlung nach New York, um zunächst auf die Kanaren zu reisen.