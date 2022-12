Totenzahl in USA steigt : Suche nach Überlebenden in eingeschneiten Autos

Schnee nach dem Wintersturm am Eriesee im Bundesstaat New York. Bild: Reuters

Der Nationale Wetterdienst konnte am Dienstag immer noch keine Entwarnung für die besonders heftig von Schneestürmen und Minusgraden getroffenen Gebiete im Nordosten der Vereinigten Staaten geben. „Noch ein Tag mit heftigem Schneefall heute“, schrieb der Wetterdienst über die Region rund um Buffalo auf Twitter. Und auch wenn die Temperaturen dann in den folgenden Tagen steigen sollten – der schmelzende Schnee könne zu kleineren Überschwemmungen führen. Über das Wochenende hatte es mehr als einen Meter Schnee gegeben. Die Warnung vor Extremwetter gilt noch bis zu diesem Mittwoch.

Immer noch steigt auch die Zahl der Toten, die nach dem heftigen Winter­einbruch am Weihnachtswochenende geborgen wurden. Amerikanische Medien berichten inzwischen von mehr als 50 Toten im ganzen Land, mehr als die Hälfte von ihnen im Bundesstaat New York. Allein in Buffalo spricht die Polizei von mindestens 27 Toten. Man rechne damit, dass die Zahl weiter steige. Das Augenmerk liegt derzeit darauf, Straßen wieder befahrbar zu machen, die Stromversorgung für alle Haushalte wiederherzustellen und Eingeschlossene in eingeschneiten Autos ausfindig zu machen. Im Bundesstaat New York haben Hunderte Bewohner ihre Autos im Schneechaos auf den Straßen zurückgelassen.

In einigen Städten sind Bewohner seit Freitag in Notunterkünften untergebracht, das öffentliche Leben ist vielerorts lahmgelegt. Erste Supermarktketten in Buffalo öffnen wieder, noch gilt jedoch ein Fahrverbot, Busse und Straßenbahnen verkehren nicht, der Flughafen ist bis mindestens diesen Mittwoch geschlossen. Kathy Hochul, die Gouverneurin des Bundesstaats New York, warnte am Montagabend davor, die Lage für sicher zu erklären. „Jeder, der sagt, dass es vorbei sei, ist viel zu früh“, sagte Hochul. Über eine Fahrt durch ihre Heimatstadt Buffalo sagte sie, es sei, wie „in ein Kriegsgebiet zu fahren“. Der Schnee türme sich meterhoch am Straßenrand, überall stünden Autos, selbst Schneepflüge und Rettungsfahrzeuge seien unter dem Schnee begraben.

In einem Telefongespräch am Abend des zweiten Weihnachtsfeiertags sicherte Präsident Joe Biden dem besonders hart getroffenen Bundesstaat New York angesichts des „historischen Wintersturms“ die volle Unterstützung der Regierung zu. Seine Frau Jill und er würden zudem für die­jenigen beten, die Menschen verloren hätten. Die Behörden vergleichen die Lage im Bezirk Erie County mit einem Schneesturm 1977, bei dem 29 Menschen ums Leben gekommen waren und der bislang als einer der schwersten Stürme galt.

Auch am Dienstag gab es nach der Kältewelle in weiten Teilen der Vereinigten Staaten über die Feiertage Verspätungen und viele Ausfälle bei Flugreisen. Ein Großteil der fast 3000 abgesagten Flüge sollte von der Billigfluglinie Southwest Airlines ausgeführt werden, die am Dienstag warnte, die wetterbedingten Ausfälle könnten noch einige Tage andauern. Beschwerden gab es jedoch über das Krisenmanagement der Fluggesellschaft. Reisende beklagten, die Hotlines seien überlastet und an den Flughäfen gebe ihnen niemand Auskunft. Dieser Tage beginnt nach den Weihnachtsfeiertagen die nächste Reisewelle für Silvester.

Viele Reisende mussten die Weihnachtstage an Flughäfen verbringen, weil es in den besonders schwer getroffenen Regionen kaum Möglichkeiten gab, das Gelände zu verlassen. Doch es gab nicht nur Unglücksnachrichten. Die Notlage ließ viele auch enger zusammenrücken. Medien berichteten etwa von einem Ehepaar in Buffalo, das neun in einem Auto gestrandete Touristen aus Südkorea über Heiligabend aufgenommen habe. Über die Notrufleitung halfen Retter im Bundesstaat New York zudem bei einer Hausgeburt, nachdem eine Frau wegen der Wetterlage nicht in ein Krankenhaus hatte fahren können.