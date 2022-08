Aktualisiert am

„Medusa-Festival“ in Cullera : Besucher eines Musikfestivals in Spanien stirbt bei Bühneneinsturz

Heftige Windböen haben in den frühen Morgenstunden Teile der Bühne losgerissen. Eine Person starb, mindestens 17 Menschen wurden verletzt, manche von ihnen schwer.

Bei dem Einsturz einer Bühne auf einem Musikfestival in der Nähe von Valencia ist ein Mensch getötet worden. Mindestens 17 weitere Menschen seien verletzt worden, drei davon schwer, teilten die spanischen Rettungsdienste am Samstag mit. Die spanischen Tageszeitungen El Confidencial und El Mundo berichten sogar von 40 Verletzten.

Starker Wind habe Teile der Bühnenkonstruktion zusammenbrechen lassen. Der Unfall habe sich in den frühen Morgenstunden auf dem Electromusik-Festival „Medusa“ ereignet, das sechs Tage lang in der Ostküstenstadt Cullera südlich von Valencia stattfindet. Wie El Confidencial unter Berufung auf die Staatliche Meteorologische Agentur schreibt, kam es in den frühen Morgenstunden zu „Wärmeausbrüchen“ mit sehr starken Windböen und starken Temperaturanstiegen.

Das Festival wurde wegen schlechten Wetters unterbrochen, um die Sicherheit der Besucher, Mitarbeiter und Künstler zu gewährleisten, erklärten die Veranstalter des Festivals auf Facebook. Als Vorsichtsmaßnahme sei das Festivalgelände geräumt worden, um die Arbeit der Rettungs- und Sicherheitsdienste zu erleichtern.