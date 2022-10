Flugzeug mit deutscher Familie : „Wir sind schockiert, fassungslos und voller Trauer“

Nach dem Absturz eines Kleinflugzeugs vor der Küste von Costa Rica dauerte die Suche nach weiteren Opfern am Montag an. Die Küstenwache hatte die Suche nach Vermissten am Sonntag wegen der schwierigen Wetterbedingungen vorerst unterbrochen. Am Montag sollte geprüft werden, ob der andauernde Regen eine Fortsetzung der Suche erlaubt. Wie der Fernsehsender Canal 6 berichtete, könnte die Strömung Wrack­teile weiter nach Süden getragen haben. Am Samstag hatten die Einsatzkräfte die Leichen eines Erwachsenen und eines Kindes geborgen. „In dem Flugzeug waren fünf Passagiere und ein Pilot – insgesamt sechs Personen“, sagte der Direktor der zivilen Luftfahrt­behörde, Fernando Naranjo.

Am Sonntag bestätigten die Behörden, dass der Gründer der Fitnesscenter-Kette McFit, Rainer Schaller, seine Lebens­gefährtin Christiane Schikorsky sowie deren zwei Kinder an Bord des Flugzeugs waren, zudem ein weiterer Deutscher und ein Pilot mit Schweizer Staatsangehörigkeit. Die Sprecherin des McFit-Betreibers RSG Group GmbH, Jeanine Minaty, bestätigte das. „Wir sind schockiert, fassungslos und voller Trauer über das tragische Unglück“, sagte sie am Montag in Berlin.

Die Unglücksursache ist bislang unklar

Das Kleinflugzeug war am Freitagabend auf dem Flug von Mexiko nach Costa Rica verschwunden. „Das Flugzeug ist etwa 25 Meilen vor dem Flughafen Limón vom Radar verschwunden“, sagte Naranjo. Es war am Nachmittag in Palenque im mexikanischen Bundesstaat Chiapas gestartet. Nahe der Stadt befindet sich eine archäologische Fundstätte mit Ruinen einer früheren Maya-Metropole, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehören.

Die Unglücksursache ist bislang unklar. Der Pilot habe den Fluglotsen zu keinem Zeitpunkt von Schwierigkeiten berichtet. Ein Flugschreiber sei wegen der geringen Größe des Flugzeugs nicht verpflichtend vorgeschrieben gewesen, so Naranjo. Die Behörden hoffen nun, anhand der Trümmerteile Erkenntnisse über den Absturz zu gewinnen. Bis Montag wurden Teile des Rumpfes, ein halbes Dutzend Sitzpolster und mehrere Gepäckstücke gefunden. Zudem waren Ölspuren sichtbar. Vom Hauptteil des Wracks fehlte noch jede Spur.

Ein sogenanntes „Entenflugzeug“

Die deutsche Botschaft in San José stehe mit den örtlichen Behörden in Kontakt, hieß es. Laut „Bild“-Zeitung trafen auch Vertreter von Schallers Firmen­imperium in Costa Rica ein.

Das abgestürzte Flugzeug war ein italienisches Geschäftsreiseflugzeug vom Typ Piaggio 180 Avanti. Das Flugzeug mit Druckkabine wird von zwei Propellerturbinen mit jeweils 850 PS angetrieben. Das Besondere an der Avanti: Sie ist ein „Entenflugzeug“, also ein Flugzeug mit Canards, zwei Miniflügeln, am Rumpf. Die Turbinen auf der weit hinten am Rumpf angebrachten Tragfläche treiben auch keine Zug- sondern Druckpropeller an. Diese Konfiguration ermöglicht eine hohe Geschwindigkeit für ein Propellerflugzeug bei gleichzeitig geringem Kerosinverbrauch. Der Nachteil ist eine wesentlich höhere Lärmentwicklung.

Die Avanti kann durch die Druckkabine in großen Höhen von bis zu 12.500 Metern fliegen. Außerdem hat sie ein Enteisungssystem für Tragflächen und Propeller, sie kann daher bei jedem Wetter fliegen. Bis heute wurden mehr als 200 Exemplare gebaut. Zwar musste Piaggio Aerospace schon vor einiger Zeit Insolvenz anmelden. Dennoch geht die Produktion des Flugzeugs weiter. Mittlerweile baut die Firma wieder neue Exemplare. Diese werden vorwiegend von italienischen Regierungs­stellen und vom Militär gekauft.