Richtung München : 18 Verletzte bei Massenkarambolage auf A9

Aktualisiert am

Auf der Autobahn 9 Richtung München sind nördlich von Ingolstadt mehrere Dutzend Autos und Laster ineinander gekracht. In die Massenkarambolage zwischen Denkendorf und Lenting waren nach Angaben der Polizei 65 Fahrzeuge verwickelt. Momentan gehe man von drei Schwer- und 15 Leichtverletzten aus, twitterte die Behörde am Freitag.

Fast 30 Autos und Laster wurden bei dem Massenunfall zwischen Denkendorf und Lenting in Richtung München beschädigt. Die Bergung auf der starkbefahrenen Autobahn soll sich bis in den Abend ziehen. Hagel gilt als Grund dafür, dass so viele Fahrer die Kontrolle verloren.

Die Autobahn Richtung München wurde bei Lenting komplett gesperrt, auch die beiden linken Fahrstreifen Richtung Nürnberg. In beiden Richtungen auf der starkbefahrenen Autobahn bildeten sich im Freitagsverkehr laut Polizei sofort kilometerlange Staus. Die Retter waren auch mit mehreren Hubschraubern im Einsatz, um die Verletzten zu versorgen.