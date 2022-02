Marokko trauert um Rayan : Das Wunder blieb aus

Nach dem Tod des fünf Jahre alten Rayans steht in Bevölkerung in Marokko unter Schock. Tagelang hatten zahlreiche Menschen die Rettungsarbeiten verfolgt. Auch der Papst kondoliert.

Marokko steht unter Schock. Die offizielle Nachricht vom Tod des fünf Jahre alten Rayan verbreitete das Königshaus. Wenig später rief König Mohamed VI. bei den Eltern des kleinen Jungen an, um ihnen sein Mitgefühl auszudrücken. Rettungskräfte hatten Rayan am Samstagabend nur noch tot aus ei­nem Brunnenschacht bergen können. Fünf Tage lang verfolgten viele Menschen in Nordafrika und darüber hinaus die Bergungsarbeiten live im Internet. Hunderte Einwohner ka­men aus den Nachbarorten und verbrachten die Nächte in der Nähe, um die Angehörigen nicht allein zu lassen. Doch das Wunder, auf das alle hofften, blieb aus.

Hans-Christian Rößler Politischer Korrespondent für die Iberische Halbinsel und den Maghreb mit Sitz in Madrid.

Rayan war am Dienstag in den 32 Meter tiefen und schmalen Schacht gestürzt, der nicht weit von seinem Wohnhaus im Dorf Ighrane im Rif-Gebirge im Norden des Kö­nigreichs entfernt lag. Seine Familie und die Nachbarn suchten ihn stundenlang, bis sie ein Wimmern aus dem Schacht hörten. Sie ließen ein Mobiltelefon an einem Seil herab und schalteten die Kamera ein. „Holt mich hier raus“, rief der Junge nach einem Bericht der spanischen Zeitung „El País“ aus der Tiefe. Später versorgten die Rettungskräfte den Jungen auf diesem Weg mit Wasser und Sauerstoff.

Am Dienstagnachmittag begann dann der Wettlauf gegen die Zeit, denn auf gut 700 Meter Höhe wird es in den Nächten empfindlich kalt. Zu­nächst gruben die Retter parallel ein Loch bis auf die Höhe, in der sie Rayan vermuteten. Von dort aus trieben sie dann einen horizontalen Tunnel in seine Richtung. Der Boden, der aus Sand und aus Fels besteht, er­schwerte ihre Arbeit; immer wieder stürzten Geröll und Erde nach. We­gen der Einsturzgefahr bahnten sich die Retter zum Teil mit ihren Händen Zentimeter für Zentimeter ihren Weg. Bilder einer Videokamera zeigten, wie der Junge auf dem Rücken lag. Es ließ sich jedoch nicht sagen, ob er am Leben war. Noch am Samstagnachmittag überwog die Hoffnung, bis dann um 21.33 Uhr die traurige Nachricht die Eltern er­reichte, die neben dem Schacht in einem Rettungswagen ausgeharrt hatten.

Aus der ganzen Welt treffen seitdem Beileidsbekundungen ein. „Ein ganzes Land hat versucht, Rayan zu retten. Sie haben alles versucht“, sagte Papst Franziskus nach dem wö­chentlichen Angelusgebet und lobte die Rettungsaktion als den Ausdruck von Nächstenliebe. Aus Paris kondolierte der französische Staatspräsident Emmanuel Macron.

Der tragische Todesfall in Marokko erinnert an den zwei Jahre alten spanischen Jungen Julen. Er war vor drei Jahren in der Nähe der spanischen Stadt Málaga in das 25 Zentimeter breite Bohrloch eines illegal errichteten Brunnens 70 Me­ter in die Tiefe gestürzt. Nach einer der kompliziertesten und umfangreichsten Rettungsaktionen in der Ge­schichte Spaniens konnte nach 13 Tagen nur noch der Leichnam ge­borgen werden. Auch im armen Norden Marokkos waren die Behörden dafür kritisiert worden, dass sie zu we­nig gegen die vielen illegalen Brun­nen unternahmen.