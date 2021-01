Panne auf dem Bahnübergang : Frau entkommt im letzten Moment herannahendem Zug

Ausgerechnet auf einem beschrankten Bahnübergang ist am Samstag in Marbach das Auto einer 69 Jahre alte Seniorin wegen eines technischen Defekts liegengeblieben. Im letzten Moment gelang es der Frau noch, das Fahrzeug zu verlassen: Ein Zug erfasste ihr Auto und schleuderte es gegen die Bahnschrankenanlage, wie das Polizeipräsidium Konstanz am Abend mitteilte.

Die Frau kam bei dem Unfall am frühen Nachmittag mit dem Schrecken davon. Von den zehn Zuginsassen wurde laut Polizei eine Person leicht verletzt.

Am Auto, an der Bahn und der Schrankenanlage entstand erheblicher Schaden in Höhe von insgesamt fast 100.000 Euro. Die Frau war auf dem Weg von Marbach in Richtung Rietheim unterwegs.