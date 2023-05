Ein 72-Jähriger fällt in Kambodscha in das Gehege einer von seiner Familie betriebenen Krokodilfarm. Die Tiere fallen daraufhin über ihn her.

Rund 40 Krokodile haben einen Mann in Kambodscha getötet, nachdem er in die Anlage der Tiere gefallen war. Der 72-Jährige habe ein Krokodil aus dem Käfig auf der von seiner Familie betriebenen Farm bewegen wollen, wo es Eier gelegt hatte, erklärte der Polizeichef der Stadt Siem Reap, Mey Savry, am Freitag. Das Tier habe den Treibstock des Mannes gefasst und ihn in das Gehege gezogen.

Andere Krokodile seien daraufhin dazugekommen und „griffen ihn an, bis er tot war“, sagte Polizeichef Savry. Die Tiere hätten den Mann zerfetzt, seine Überreste seien von Bissspuren durchzogen. Ein Arm des 72-Jährigen sei abgebissen und von den Krokodilen verschlungen worden.

In der Gegend um Siem Reap gibt es etliche Krokodilfarmen. 2019 war ein zweijähriges Mädchen von Krokodilen getötet und gefressen worden, als es auf der Farm ihrer Familie in derselben Gemeinde umherlief. Die Reptilien werden für ihre Haut, Eier und ihr Fleisch gehalten sowie für den Handel mit Jungtieren.