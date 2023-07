Auf der französischen Insel Korsika, in Portugal, Spanien, Griechenland, Italien und auch der Türkei sind Löschflugzeuge ein gewohnter Anblick am Himmel oder an den Küsten. Denn im Mittelmeerraum geht bei der Waldbrandbekämpfung ohne den Einsatz von Löschflugzeugen nichts. In den oft unzugänglichen und wenig besiedelten Regionen im Hinterland der Küsten sind diese Flugzeuge und Löschhubschrauber oft die einzige Chance, einen Brandherd einzudämmen und die Feuerwehren am Boden effektiv zu unterstützen.

Am Dienstag sind jetzt beim Absturz eines Löschflugzeugs auf der griechischen Insel Euböa zwei Luftwaffenpiloten ums Leben gekommen. Das Löschflugzeug war an der Bekämpfung eines der vielen Waldbrände beteiligt, die derzeit in Griechenland wüten. Nach Angaben der Feuerwehr war es in der Nähe des Dorfs Platanisto abgestürzt. Wegen des Todes der beiden Piloten „beim Ausüben ihres Dienstes“ rief das Verteidigungsministerium eine dreitägige Trauerzeit aus. Nach ersten Angaben der griechischen Behörden war das Flugzeug in eine Schlucht gestürzt. Das Unglück ereignete sich demnach in den Bergen von Karystos an der Südküste von Euböa, wo es seit Sonntag brennt. Der Fernsehsender ERT zeigte Videoaufnahmen, auf denen zu sehen ist, wie das abstürzende Flugzeug hinter Flammen und einer schwarzen Rauchwolke verschwand.

Die Einsätze werden manuell geflogen

Das verunglückte Flugzeug war ein großes Löschflugzeug vom Typ Canadair CL-215 des griechischen Zivilschutzes. Die Piloten steuern in diesem Flugzeug rein nach Sicht und haben kaum Zeit zum Entspannen. Denn die Löscheinsätze werden alle manuell geflogen, ohne Unterstützung eines Autopiloten. Warum das griechische Löschflugboot abstürzte, wird nun untersucht. Nach ersten Videoaufnahmen schließen Aviatik-Experten einen Strömungsabriss in der scharf geflogenen Kurve nach dem Wasserabwurf als Absturzursache nicht aus.

In mediterranen Ländern mit hoher Waldbrandhäufigkeit, wie jetzt in Griechenland, sind Löschflugboote der Typen Canadair 215 mit zwei Kolbenmotoren oder Canadair 415 mit zwei Propellerturbinen des kanadischen Herstellers Viking Air im Einsatz. Die früher von Bombardier gebaute Canadair 215/415 ist das einzige Flugzeug der westlichen Welt, das speziell auf die Feuerbekämpfung aus der Luft hin konstruiert wurde. Durch ihr Amphibienfahrgestell kann sie sowohl auf Land als auch auf Wasser starten und landen.

Heftige Turbulenzen, schlechte Sicht

Für Piloten sind Löscheinsätze extrem herausfordernd. So schütteln heftige Turbulenzen den Flugzeugführer über dem Brandgebiet durch. Die Sicht über dem Feuer ist durch Rauch und Qualm extrem schlecht. Dazu kommt die hohe Anspannung über Stunden hinweg, die der Crew zu schaffen macht. In der Türkei stürzte im August vor zwei Jahren ein russisches Löschflugzeug vom Typ Beriew 200 bei der Feuerbekämpfung ab. Im Juli 2022 ist ein einmotoriges Löschflugzeug vom Typ AT-802 Fire Boss aus noch unbekannten Gründen im Waldbrandeinsatz in Portugal verunglückt. Nur Wochen später prallte eine Canadair 415 in Sizilien bei einem Löscheinsatz gegen einen Hügel. Bei den drei Unfällen starben jeweils alle Crew-Mitglieder an Bord.

Mehr Glück hatten erst vor wenigen Monaten die beiden Piloten einer zum Löschflugzeug umgebauten Boeing 737-300 in Australien. Sie kollidierte am 6. Februar südöstlich von Perth nach einem Löscheinsatz mit dem Terrain und verunglückte. Die beiden Piloten konnten sich aus dem Wrack befreien und blieben nahezu unverletzt.

In Deutschland wurden Waldbrände bis 2022 von Hubschraubern mit untergehängten Löschwasserbehältern bekämpft. Im vergangenen Jahr wurden aber erstmals auch Löschflugboote des Typs Canadair beim Waldbrand im Harz eingesetzt – des gleichen Typs, der nun in Griechenland abgestürzt ist.