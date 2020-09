Lkw rast in Stauende : Vier Tote bei Auffahrunfall auf Autobahn bei Paderborn

Dramatische Szenen auf einer Autobahn in Nordrhein-Westfalen: Ein Lkw fährt ungebremst in einen Stau. Vier Menschen in einem Kleinbus sterben.

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 44 bei Paderborn sind am Freitag vier Menschen in einem Kleinbus ums Leben gekommen. Nach den ersten Ermittlungen der Polizei war am Mittag ein Auto auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Dortmund wegen einer Panne liegengeblieben. Es bildete sich ein Rückstau. Ein Lastwagen aus Rumänien fuhr dabei laut Polizei nahezu ungebremst auf einen Kleinbus am Ende des Staus auf und schob das Fahrzeug mit großer Wucht unter einen Lkw.

Zuerst hatten die Rettungskräfte in dem Kleinbus-Wrack einen Toten entdeckt. Am Nachmittag teilte die Polizei mit, es seien drei weitere Tote aus dem Fahrzeug mit rumänischer Zulassung geborgen worden. Die Identifizierung der Opfer sei schwierig, sagte ein Sprecher.

Der aufgefahrene Lastwagenfahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus geflogen, der zweite Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Auch sein Lastwagen wurde aber schwer beschädigt.

Nach dem Unfall gegen 12.50 Uhr musste die Autobahn in Richtung Dortmund komplett gesperrt werden. Die Polizei führte stundenlang wartende Verkehrsteilnehmer rückwärts und über eine Abfahrt aus dem Stau heraus. „Alle sind aus dem Stau befreit worden“, sagte ein Polizeisprecherin am Abend.