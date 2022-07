Liveblog zur Hitze : Historischer Hitzerekord in Wales mit 35,3 Grad

Der Neusiedler See hat am Montag einen historischen Tiefstand erreicht. Das berichtet unser Österreich-Korrespondent Stephan Löwenstein.



Der Spiegel des flächenmäßig größten Sees Österreichs, dessen östlicher Teil in Ungarn liegt, lag nach Angaben des Hydrographischen Dienstes Burgenland auf 115,04 Meter über Adria (das ist die in Österreich übliche Bezugshöhe). Das war der niedrigste Wert seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1965, einen Zentimeter niedriger als beim bisherigen Tiefstand im September 2003. Im Juli vergangenen Jahres stand der See 20 Zentimeter höher, und das war auch schon der niedrigste Wert zu diesem Zeitpunkt im Jahr. Angesichts der erwarteten Hitzetage ist daher bis zum Spätsommer mit weiteren Rekord-Tiefständen zu rechnen. Denn die Absenkung durch sommerliche Verdunstung gehört zum üblichen Zyklus. Der Neusiedler See, ein seichtes Gewässer mit maximal rund zwei Metern Wassertiefe, ist der größte Binnensee Europas ohne Abfluss. Im Jahr 1865 war er schon einmal vollständig ausgetrocknet – aufgezeichnete Messungen liegen aber erst seit einem Jahrhundert danach vor.



Nach Angaben der Austria Presseagentur hatte der Neusiedler See 2003 unter einer außergewöhnlichen Trockenperiode gelitten, sodass Ende September ein Wasserstand von 115,05 Meter über Adria verzeichnet wurde. Davon erholte sich der See erst 2006 wieder richtig. Seit 2020 ist der Wasserstand wieder rückläufig. Mit technischen Mitteln werden Gegenmaßnahmen versucht: Vor wenigen Tagen wurde damit begonnen, in der Ruster Bucht Schlamm abzusaugen, um die Wassersäule um 25 Zentimeter zu erhöhen. Geplant ist außerdem die Wasserzuleitung aus der ungarischen Moson-Donau.