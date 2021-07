Aktualisiert am

In Passau liegen Sandsäcke gegen das Hochwasser bereit. Bild: dpa

Scholz: „Wir sind bereit, unseren Anteil zu leisten“ +++ Dutzende Menschen in Erftstadt weiterhin vermisst +++ Opferzahl in Ahrweiler steigt auf mindestens 110 +++ Hochwasser auch in Sachsen, Bayern und Österreich +++ Alle Entwicklungen zum Hochwasser im Liveblog.