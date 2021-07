Aktualisiert am

Liveblog zum Hochwasser : Scholz stellt mehrere Hundert Millionen Euro Soforthilfe in Aussicht

Olaf Scholz besichtigt das schwer beschädigte Bad Neuenahr-Ahrweiler. Bild: Reuters

Regenmassen sorgen für Überflutungen in der Sächsischen Schweiz +++ In Westdeutschland geht das Wasser leicht zurück +++ Mindestens vier Feuerwehrleute in Nordrhein-Westfalen gestorben +++ Alle Entwicklungen zum Hochwasser im Liveblog.