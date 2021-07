Aktualisiert am

Altenahr in Rheinland-Pfalz Bild: dpa

Bürgermeisterin von Altenahr: „Brauchen Notwasser-Versorgung über Monate“ +++ Laschet: „Nicht in Ordnung, in einem solchen Moment zu lachen“ +++ Hochwasser in Sachsen, Bayern und Österreich nicht gebannt, vor allem Passau erwartet steigende Wasserstände +++ Alle Entwicklungen zum Hochwasser im Liveblog.