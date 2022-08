Aktualisiert am

Leuchtturm in Bremerhaven droht umzustürzen

Niedersachsen : Leuchtturm in Bremerhaven droht umzustürzen

Der nun schief stehende Moleturm in Bremerhaven. Bild: dpa

Teile der Nordmole in Bremerhaven sind in der Nacht zum Donnerstag eingesackt. Derzeit sei die Wasserschutzpolizei damit beschäftigt, den nun schiefen Moleturm zu sichern, sagte ein Sprecher am Morgen. Die Einfahrt zur Geeste sei deshalb gesperrt worden.

Auch der Fährbetrieb der Weserfähre musste eingestellt werden. Wie die Reederei mitteilte, ist Ersatzverkehr geplant. Die nötige Dauer der Sperrung blieb zunächst unklar. Der betroffene Bereich war offenbar bereits seit Jahren baufällig. Zunächst hatte die „Nordsee-Zeitung“ berichtet.