Küstenwache teilt mit : Elf Menschen nach Feuer auf Mittelmeer-Fähre vor Korfu vermisst

Aktualisiert am

Nach dem Ausbruch eines Feuers auf einer Mittelmeer-Fähre vor der Küste Korfus werden elf Menschen noch vermisst. Das teilte die griechische Küstenwache am Freitag mit.

Korfu: Das italienische Zollinspektionsschiff „Monte Sperone“ bringt von der Fähre gerettete Passagiere an Land. Bild: dpa

Nach dem Großbrand auf der Autofähre „Euroferry Olympia“ am frühen Freitagmorgen wurden nach Angaben der griechischen Behörden am Abend noch mindestens elf Personen vermisst. Griechische Medien berichteten von 14 Vermissten. Zuvor hatte die Reederei Grimaldi gemeldet, alle 237 Passagiere und 51 Besatzungsmitglieder seien sicher auf die Insel Korfu gebracht worden.

Die Fähre unter italienischer Flagge war von Igoumenitsa in Griechenland nach Bari in Süditalien unterwegs, als gegen 4.30 Uhr offenbar ein Kühllastwagen im Laderaum der Fähre Feuer fing. Der Kapitän der Fähre habe alle Personen an Bord zu einem Sammelpunkt gerufen.

Die Passagiere und Besatzungsmitglieder seien auf ein Patrouillenboot der italienischen Finanzpolizei, das in der Nähe des Unglücksortes im Einsatz war, sowie auf ein Schiff der griechischen Küstenwache gebracht worden. Der Rettungseinsatz wurde durch die ruhigen Witterungsverhältnisse begünstigt. Die Havarie ereignete sich etwa neun Seemeilen (knapp 17 Kilometer) vor der Küste Korfus.

Mehr zum Thema 1/

Augenzeugen berichteten, zum Zeitpunkt der Evakuierung seien bereits meterhohe Flammen aus dem Laderaum geschlagen, unter den Passagieren habe sich Panik verbreitet. Nach Angaben der Reederei war das ausgebrannte Schiff am Freitagabend stabil, Treibstoff sei nicht ausgetreten. Da sich unter den Geretteten auf Korfu auch ein Migrant befand, der nicht auf der Passagierliste vermerkt war, könnten sich mehr Personen an Bord befunden haben als bisher angenommen.