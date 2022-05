Kuba : Mehrere Tote bei Explosion in Luxushotel – Suche nach Vermissten

Eine starke Explosion erschütterte am Freitag ein Luxushotel in der Altstadt der kubanischen Hauptstadt Havanna. Mindestens acht Menschen kamen ums Leben. Es gebe zudem rund 30 Verletzte, berichtete das Präsidialamt des sozialistischen Karibikstaates. Rettungskräfte suchen laut Medienberichten außerdem noch nach mehreren Menschen. Die Explosion ereignete sich am Freitagvormittag (Ortszeit) im Hotel Saratoga, in der Nähe des Kapitols.

In den sozialen Medien verbreiteten sich Bilder, die eine große Rauchwolke und die teils eingestürzte Fassade des historischen Gebäudes sowie Schäden an umliegenden Häusern zeigten. Auf Videos ist eine Menschenansammlung rund um den Unglücksort zu sehen. Der kubanische Präsident Miguel Díaz-Canel begab sich laut Granma zum Ort der Explosion, um den verletzten Bürgern zu helfen. Als mögliche Ursache wird ein Unfall beim Umladen von Flüssiggas genannt. Ein Zeuge habe berichtet, im Moment der Explosion sei das Hotel mit Flüssiggas beliefert worden. Demnach fanden an dem Hotel auch Bauarbeiten statt – es seien dort keine Touristen gewesen.

Mindestens ein Nachbargebäude sowie mehrere Fahrzeuge wurden allerdings ebenfalls beschädigt. Eine nahe gelegene Schule wurde nach Regierungsangaben evakuiert.

Die Explosion ereignete sich zu einem Zeitpunkt, an dem Kuba versucht, seine Tourismusindustrie wieder anzukurbeln, nachdem die weltweite Pandemie und die lokalen Reisebeschränkungen den Markt in den Keller gedrückt haben. Die Insel verzeichnete 2021 nur 356.470 internationale Besucher, ein Rückgang von 67 Prozent gegenüber 2020 und weit entfernt von den vier Millionen Besuchern, die die Insel normalerweise pro Jahr empfängt.