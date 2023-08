In die Debatte über den Tod des pakistanischen Hochträgers Muhammad Hassan am K2 (8611 Meter) hat sich nun auch die Norwegerin Kristin Harila eingeschaltet. Hassan war am 27. Juli auf etwa 8200 Meter Höhe tödlich verunglückt. Videoaufnahmen zeigen, dass Bergsteiger am Fixseil direkt neben ihm vorbeistiegen, als er offenbar noch am ­Leben war.

Auch gegen Harila wurden dabei Vorwürfe laut. Sie schloss am 27. Juli mit dem Gipfelgang auf den K2 ihre Rekordjagd an allen 14 Achttausendern ab, die sie in nur 92 Tagen schaffte, so schnell wie niemand zuvor.

Mehr zum Thema 1/

Sie und ihre beiden Begleiter hätten damals für Hassan alles in ihren Möglichkeiten Stehende getan, erläutert Harila nun auf Instagram in einer ausführlichen Darstellung von Hassans Sturz und der folgenden Geschehnisse aus ihrer Sicht. Sie hätten an der gefährlichen Unglücksstelle zunächst selbst versucht, zu helfen, ihr Kameramann Gabriel Tarso sei insgesamt fast zweieinhalb Stunden bei Hassan geblieben. Er habe ihn gewärmt, ihm Flaschensauerstoff und heißes Wasser gegeben, bis sein eigener Sauerstoff zur Neige gegangen sei.

Auf dem Abstieg hätten sie dann gesehen, dass Hassan gestorben sei, aber keine Chance gehabt, ihn zu bergen, schreibt Harila: „Wir haben unser Bestes gegeben, vor allem Gabriel.“