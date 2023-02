Das Erdbeben in der Türkei wurde seit Jahren erwartet. Durch fehlendes Katastrophenmanagement ist es zu einer Katastrophe von historischem Ausmaß geworden: Mehr als 44.000 Tote wurden geborgen, Zehntausende Vermisste liegen noch unter den Trümmern, eine ganze Region wurde dem Erd­boden gleichgemacht. Die Regierung habe sich nicht darauf vorbereiten können, heißt es. Es sei „Schicksal“, betont Präsident Recep Tayyip Erdogan.

Doch immer mehr Stimmen aus der Bevölkerung äußern Kritik. Wo war die staatliche Katastrophenschutzbehörde Afad in den ersten 72 Stunden nach dem Beben? Warum hat das Krisenmanagement nicht funktioniert, sodass manche Städte lange ohne jegliche Hilfe auskommen mussten und die betroffene Provinz Hatay den Beinamen „vergessene Stadt“ bekam? Reagierten die Behörden zu langsam, weil sie auf Anweisungen von oben warteten?

Wenn Tausende von Menschen­leben in Gefahr sind, wenn Hilferufe aus den Trümmern kommen, dann zählt jede Minute. Sowohl Afad als auch der türkische Rote Halbmond stehen in der Kritik, weil sie zu spät reagiert haben und zu schlecht koordiniert seien. Albrecht Broemme, bis 2019 Präsident des Technischen Hilfswerks und einer der erfahrensten deutschen Katastrophenschützer, sagt: „Vielleicht hätte man die Hilfsangebote besser sortieren können.“ Um sich einen Überblick zu verschaffen, helfen nur Bilder aus der Luft. „Man braucht eine systematische Luftaufklärung und viele Drohnen.“

Regionen, in denen viele Aleviten leben, wie in den Dörfern um Kahramanmaraş und Adiyaman, so ein weiterer Kritikpunkt, würden absichtlich von der islamisch-konservativ geprägten Regierung vernachlässigt. Zwei Wochen nach der Kata­strophe gibt es immer noch Dörfer, in denen keine staatliche Hilfe angekommen ist. Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu von der CHP sagt, Helfern würden Steine in den Weg gelegt. Andere wollen beobachtet haben, wie auf Zelten, die internationale Einsatzteams aufgebaut hatten, AKP-Aufkleber angebracht wurden. Präsident Erdogan spricht von einer negativen Kampagne aus politischem Interesse. Die Behörden nahmen mehrere Kritiker wegen Tweets und Aussagen fest, sie hätten zu Hass und Feindseligkeit aufgestachelt. Wer „Desinformation“ verbreitet, dem droht eine Haftstrafe von bis zu drei Jahren.

Fragen nach Verantwortlichen und Konsequenzen für Politiker werden kaum gestellt

Die staatsnahen Medien vermittelten dagegen lieber Erfolgsmeldungen von Geretteten und Wundern. Fragen nach Verantwortlichen und Konsequenzen für Politiker werden kaum gestellt. Dabei ist inzwischen klar, dass Wohngebiete falsch ausgewählt wurden, dass viele Häuser an unsicheren Stellen standen und dass der „Baufrieden“, mit dem die Regierungspartei illegale Bauten nachträglich genehmigte, verheerende Folgen hatte. Immerhin: Justizminister Bekir Bozdag teilte am Samstag mit, mindestens 184 Menschen seien wegen des Verdachts fahrlässigen Handelns in Bezug auf eingestürzte Gebäude festgenommen worden. Nun wollen die Menschen auch wissen, wohin die mindestens 35 Milliarden Euro Erdbebensteuern geflossen sind, die seit dem Jahr 2000 eingenommen wurden.

Kaum etwas in der Türkei ist unpolitisch. Im Präsidialsystem Erdogans laufen alle Fäden beim Staatschef zusammen. Ob er das Ausmaß der Katastrophe anfangs unterschätzte oder falsch informiert wurde, ist ungeklärt. Klar ist jedoch, dass die Regierung die Armee nicht rechtzeitig mobilisierte. Eine zentrale Rolle spielt das Krisenmanagement des Katastrophenschutzes Afad. Der General­direktor ist Ismail Palakoglu: Absolvent einer Imam-Hatip-Schule, ab 2016 Berater Erdogans in religiösen Angelegenheiten. Ausgerechnet er leitet die staatliche Hilfe nach dem verheerendsten Erdbeben.

Mehr zum Thema 1/

Im Angesicht solcher Krisen sind auch andere Länder überfordert. So hat die Flut an der Ahr fundamentale Probleme beim deutschen Katastrophenschutz offenbart. Die Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern und Kommunen funktionierte nicht gut. An der Krisenkommunikation auf Kreis- und Landesebene zu arbeiten ist nur eine von vielen Herausforderungen. Mobile Zeltstädte, ein Bevölkerungsschutztag und das Cell-Broadcasting-System sind Teile des neuen Schutzprogramms. Es geht auch hier vor allem darum, besser vorbereitet zu sein, früher warnen zu können, im Krisenfall effizienter zu handeln und nach den Krisen den Wiederaufbau gemeinsam anzugehen. Um die Bevölkerung für Extremwetterlagen zu wappnen, braucht es überall vor allem eines: Aufklärung – ohne dabei Panik zu verbreiten.

Das Erdbeben zwingt die Türkei nun zum Umdenken – und zu Anpassungen in der Außenpolitik. Die bilateralen Beziehungen unter Erdogan sind in der Dauerkrise. Der Abstand zu Europa hat sich vergrößert. Die Europäische Union muss jetzt den Blick auf das Regime schärfen, damit die Hilfe für den Wiederaufbau bei den Menschen ankommt und nicht zu Wahlzwecken missbraucht wird.