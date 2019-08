Aktualisiert am

Kollision mit Vogelschwarm : Passagierflugzeug landet bei Moskau in Maisfeld

Ein Screenshot aus einem Video der russischen Nachrichtenagentur Tass zeigt die Maschine im Maisfeld. Bild: @Twitter

Nach einer Kollision mit Vögeln ist in der Nähe von Moskau ein Flugzeug der Utair-Airline mit mehr als 230 Menschen an Bord in einem Maisfeld gelandet. Mehrere Menschen wurden verletzt.