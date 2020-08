Baden-Württemberg : Elf Verletzte bei Kollision von Lastwagen und Regionalbahn

Einsatzkräfte der Feuerwehr sichern die Unfallstelle in Herbertingen an einem Bahnübergang. Bild: dpa

Bei der Kollision eines Zugs mit einem Lastwagen sind am Montag in Baden-Württemberg elf Menschen verletzt worden. Zu ihrer Versorgung sei auch ein Rettungshubschrauber angefordert worden, schreibt die „Südwest Presse“ aus Ulm. Wie die Bundespolizei in Konstanz mitteilte, fuhr ein aus Ulm kommender Regionalexpress am Morgen auf eingleisiger Strecke in Herbertingen (Kreis Sigmaringen) mit einer Geschwindigkeit von rund 80 Stundenkilometern auf die Ladefläche eines Lasters auf. Dieser befand sich demnach an einem Bahnübergang auf den Gleisen.

An dem Bahnübergang befindet sich derzeit eine Baustelle, die Schranke wird dort manuell geschlossen und geöffnet. Warum die Schranke zum Unglückszeitpunkt geöffnet gewesen sei, solle ermittelt werden, erklärte die Bundespolizei. Die Strecke zwischen Bad Saulgau und Herbertingen wurde bis auf Weiteres gesperrt, es kam zu Verspätungen zwischen Herbertingen und Aulendorf. Die Bahn richtete einen Schienenersatzverkehr ein. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.