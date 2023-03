Nach einer Klage wegen heimlich aufgenommener Fotos von Wrackteilen und Todesopfern eines Hubschrauberabsturzes, bei dem auch der amerikanische Basketballstar Kobe Bryant ums Leben kam, hat sich dessen Ehefrau Vanessa Bryant mit dem Bezirk Los Angeles auf fast 29 Millionen Dollar Schadenersatz geeinigt. „Sie hat für ihren Ehemann, ihre Tochter und all jene gekämpft, deren Angehörige ebenso respektlos behandelt wurden“, ließ Bryants Sprecher nach der Einigung am Dienstag wissen.

Bei dem Absturz in den Hügeln im kalifornischen Calabasas waren Anfang 2020 neben dem 41 Jahre alten Kobe Bryant und seiner 13 Jahre alten Tochter Gianni auch weitere sieben Kinder und Erwachsene ums Leben gekommen. Bryants Ehefrau reichte einige Monate später eine Klage gegen den Bezirk Los Angeles ein, als bekannt wurde, dass Beamte von Sheriffsbüro und Feuerwehr an der Unglücksstelle fotografiert und die Aufnahmen weitergegeben hatten. Wie Vanessa Bryant während des Prozesses aussagte, sei sie damals seelisch erkrankt.

Bilder als emotionaler Stress

Bereits im August 2022 waren ihr im Verfahren 16 Millionen Dollar an Schadenersatz zugesprochen worden. Damit war der Prozess auf bundesgerichtlicher Ebene abgegolten, es blieben aber Vorwürfe der Verletzung bundesstaatlicher Gesetze. Die Existenz der Fotos und ihre etwaige, möglicherweise auch noch spätere Verbreitung stellten nach Klägersicht ein Eindringen in die Privatsphäre dar und verursachten emotionalen Stress bei den Hinterbliebenen. Sie lebe in Angst, dass die Fotos eines Tages vor den Augen ihrer Töchter im Netz aufpoppen könnten, sagte Bryant nach Angaben der „New York Times“ im Prozess aus. In der erzielten Einigung, die die bereits zugesprochenen Millionen einschließt, sollen auch mögliche künftige Ansprüche der Töchter mit abgegolten werden.

Mehr zum Thema 1/

„Der heutige Tag markiert den erfolgreichen Höhepunkt von Frau Bryants mutigem Kampf, diejenigen zur Rechenschaft zu ziehen, die sich an diesem grotesken Verhalten beteiligt haben“, zitierten US-Medien Bryants Anwalt Luis Li. Anwaltsvertreter des L.A. County sprachen von einer „fairen und vernünftigen“ Einigung. Mit einer noch ausstehenden richterlichen Unterschrift kann der Prozess nun abgeschlossen werden. Auch Hinterbliebene anderer Opfer des Absturzes hatten separat geklagt und im vergangenen August ebenfalls Millionensummen zugesprochen bekommen.