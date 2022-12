Nasse und teils glatte Straßen : Klebe-Aktion von Klimaaktivisten in München scheitert am Wetter

Klebe-Aktion von Klimaaktivisten in München scheitert am Wetter

„Witterungsbedingt“ geht der Plan von zwei Klimaaktivisten in München nicht auf. Derweil kommt es andernorts wegen des nasskalten Wetters und Glatteis zu Unfällen. In Freiburg müssen Verletzte in einer Messehalle versorgt werden.

Nach Angaben der Polizei sind Klimaaktivisten am Mittwoch in München wegen des nasskalten Wetters bei einem Versuch gescheitert, sich abermals auf einer Straße festzukleben. Zwei Menschen hätten am Vormittag probiert, sich auf einer Fahrbahn in unmittelbarer Nähe der Staatskanzlei auf einer Fahrbahn festzukleben, sagte ein Polizeisprecher. „Das Kleben hat aber witterungsbedingt nicht funktioniert.“

Die beiden Protestteilnehmer saßen demnach deshalb nur mit einem Transparent auf der Straße. Mehr als 30 Polizisten seien im Einsatz gewesen, auch um den Verkehr umzuleiten. Zu größeren Staus oder Verkehrsproblemen sei es in der Innenstadt deshalb aber nicht gekommen, sagte der Polizeisprecher.

Die Gruppe selbst teilte mit, die zwei Aktivisten hätten sich mit Kleister überschüttet, um die „Absurdität“ der seit Samstag gültigen Regelverschärfung der Stadt München zu den Protesten zu zeigen. Die Allgemeinverfügung führt unter anderem dazu, dass schon der Aufruf zu unangekündigten Klebe-Protesten auf Münchner Straßen bis Anfang Januar strafbar ist. Ein Verstoß gegen diese Verfügung wird nach Angaben der Polizei auch nach dem Protest am Mittwoch geprüft.

Die beiden Aktivisten, eine Frau und ein Mann, erwarten nach Angaben der Ermittler aber auch Anzeigen wegen Nötigung. Dass der neben dem Kleister-Bad eingesetzte Sekundenkleber nicht zum Fixieren an der Straße reichte, ändere nichts, sagte ein Polizeisprecher. Die Beamten prüften auch, ob sie bei einem Gericht ein längerer Präventivgewahrsam für die beiden Protestteilnehmer beantragen.

Kliniken in Freiburg wegen Glatteis-Unfällen überlastet

Derweil brachte das Wetter am Mittwoch für viele Menschen Gefahren mit sich. Der Deutsche Wetterdienst warnte in einer amtlichen Unwetterwarnung vor Glatteis in Teilen von Baden-Württemberg. „Der Niederschlag ist so heftig, dass der Eispanzer so anwächst, dass verbreitet mit Glätte zu rechnen ist“, sagte ein DWD-Meteorologe. Im Laufe des Vormittags werde es eine Unwetterwarnung geben.

Im Laufe des Vormittags wurden Unfälle gemeldet. In Südbaden wurde ein Autofahrer leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. In Gaggenau (Landkreis Rastatt) fuhr ein Fahrer mit seinem Fahrzeug auf eine Mauer auf und verletzte sich dabei leicht.

Deutlich angespannter war die Situation in Freiburg. Weil die Kliniken wegen der vielen Glatteis-Unfälle überfüllt sind, haben Rettungskräfte einen Behandlungsplatz in der Freiburger Messehalle aufgebaut. Verletzte werden dort medizinisch versorgt und weitertransportiert, sobald eine Klinik wieder Kapazitäten hat, wie das Rote Kreuz am Mittwoch mitteilte.

Am Mittwochmorgen war es wegen Glatteis zu zahlreichen Unfällen in der Region gekommen. Auf den Straßen rund um Freiburg habe es am Vormittag knapp 200 Einsätze mit Verletzten gegeben. In aufgebauten Zelten in der Freiburger Messehalle waren von Mittwochmittag an rund 70 Helfer des Roten Kreuzes, der Malteser und Johanniter im Einsatz.

Vorsicht bei Eisflächen und in Wäldern

Die Feuerwehr Baden-Baden riet allen Bürgern, beim Betreten von Eisflächen besondere Vorsicht walten zu lassen. „Besonders gefährdet sind Kinder. Leicht überschätzen sie die noch viel zu dünne Eisdecke. Auch wenn in Ufernähe das Eis fest erscheint, kann das ein paar Meter weiter schon anders aussehen. Bricht das Eis weg, fällt man unweigerlich ins Wasser. Die Folge ist eine lebensgefährliche Unterkühlung.“