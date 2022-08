Aktualisiert am

Lkw-Unfall in Kalifornien : Mehr als 150.000 Tomaten verloren – Chaos und Verletzte auf Highway

Am Montagmorgen kam es in Kalifornien zu einem Unfall, bei dem ein Lastwagen eine Ladung frisch geernteter Tomaten verlor. Laut Berichten sind vier Menschen verletzt worden, eine Person schwer.

Mehr als 150.000 Tomaten wurden am Montagmorgen (Ortszeit) bei einem Unfall auf der Autobahn Interstate 80 in Vacaville, Kalifornien, verstreut. Die verteilte Ernte verursachte eine Reihe an weiteren Unfällen. Wie US-Medien berichten, sind vier Menschen verletzt worden, eine Person schwer.

Ein Lkw, der die Tomaten transportiert hatte, war mit mehreren Autos zusammengestoßen und schließlich gegen den Mittelstreifen geprallt, wie die örtliche Polizei gegenüber der „New York Times“ erklärte. Dabei habe der Lkw die Ladung verloren.

Da sich das Unglück in den frühen Morgenstunden ereignete, wurden die Tomaten durch vorbeifahrende Autos auf dem Highway verteilt und zu Brei gefahren. Die Straße wurde dadurch auf weiten Teilen extrem glatt.

Tomatenbrei führt zu Kettenreaktion

Laut Polizei kam ein Auto auf der glatten Fahrbahn zum Stehen und wurde von einem anderen Fahrzeug gerammt. Die Tomaten lösten eine Kettenreaktion aus: Weitere Autos stießen zusammen oder kamen bei Ausweichmanövern ins Schlittern.

Sieben Autos waren in den Unfall verwickelt. Drei Personen, darunter der Fahrer des Lastwagens, erlitten leichte Verletzungen, und ein vierter wurde mit einem gebrochenen Bein ins Krankenhaus eingeliefert.

Die California Highway Patrol sperrte fast alle Fahrspuren auf beiden Seiten der Interstate 80.

„Wir haben noch nie erlebt, dass so viele Tomaten von einem Lastwagen fallen und einen Highway sperren“, sagte Vince Jacala, ein Sprecher der Behörde gegenüber der „New York Times“. Die California Highway Patrol in Solano County habe schon früher mit verschütteten Tomaten zu tun gehabt, aber nicht in diesem Ausmaß. Tomaten stellen laut Jacala eine besondere Gefahr dar, weil sie weich, matschig und daher rutschig sind.

Einsatzkräfte reinigten mit Kehrmaschinen und saugfähigem Pulver die Fahrbahn. Gegen 15 Uhr war die Autobahn nach Angaben der California Highway Patrol wieder vollständig geöffnet.

Der Unfall ereignete sich während der Tomatensaison in Kalifornien. Nach Angaben der California Tomato Growers Association werden in diesem Bundesstaat mehr als 90 Prozent der verarbeiteten Tomaten des Landes produziert.