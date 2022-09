Regen und Überschwemmungen : Mindestens sieben Menschen sterben in Italien

„Plötzliche Flut“: Die Region Marken an der italienischen Adriaküste kämpft gegen Überschwemmungen. Bild: via REUTERS

Die Zahl der Opfer durch heftige Regenfälle und Überschwemmungen in der Umgebung der italienischen Adriastadt Ancona ist auf sieben gestiegen. In der gleichnamigen Provinz, die in der Region Marken liegt, würden zudem noch zwei weitere Menschen vermisst, berichteten italienische Medien unter Berufung auf den Katastrophenschutz am Freitag. Die Regierung der Provinz Ancona erklärte, die Überschwemmungen seien eine Folge der anhaltenden Regenfälle vom Nachmittag.

Wie das Nachrichtenportal „Anconatoday“ berichtete, habe es in etwa drei Stunden 420 Millimeter Regen gegeben. Das entspräche der Hälfte dessen, was in der Region in einem Jahr an Niederschlag fällt. In den Gemeinden Sassoferrato, Serra dè Conti und Arcevia seien demnach Straßen weggespült, Brücken eingestürzt und Autos von Schlamm und Trümmern verschluckt worden. Auch sollen dem Bericht zufolge Häuser überflutet worden sein.

„Sehr ernste meteorologische Krise“

Die Stadt Senigallia an der Adriaküste mit knapp 45.000 Einwohnern ordnete allen Einwohnern an, im Haus zu bleiben und in die oberen Stockwerke zu gehen. „Das Wasser beginnt im bewohnten Zentrum anzukommen.“ Zahlreiche Menschen sollen in dem betroffenen Gebiet vom Strom abgeschnitten sein. Die Telefonverbindungen waren vielerorts unterbrochen.

Der Präsident der Marken, Francesco Acquaroli, schrieb auf Facebook, die „sehr ernste meteorologische Krise“ in der Region gebe Anlass zu äußerster Besorgnis. Schon am Donnerstag hatte der Katastrophenschutz die Bewohner des Küstenortes Senigallia nördlich von Ancona aufgerufen, angesichts der Überschwemmungen höher gelegene Gebiete aufzusuchen.