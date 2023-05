Im Schlamm: Nach den heftigen Regenfällen beginnen Anwohner in Faenza in der Region Emilia-Romagna damit, durchweichte Möbel und Unrat wegzuräumen. Bild: Getty

Am späten Vormittag bricht die Sonne durch den zähen Hochnebel. Die ersten Sonnenstrahlen seit gut einer Woche fallen auf ein saftig grünes Flachland, auf Obstwiesen, Weingärten und Getreidefelder. Und auf dunkelbeigefarbenen Schlamm, der die schmale Straße, den Randstreifen und das Erdreich ringsum bedeckt. Vor den Bauernhöfen an der Via Maduno von Imola stapelt sich Unrat: durchweichte Matratzen, verquollenes Mobiliar, schwarze Müllsäcke.

Matthias Rüb Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom. Folgen Ich folge

Inzwischen hat sich das Wasser des Santerno, der auf einer Länge von knapp zweihundert Kilometern durch die Ebene der Emilia-Romagna fließt und bei Alfonsine an der Adria in den Reno mündet, ins mäandernde Flussbett unweit der Via Maduno zurückgezogen. Geblieben ist der Schlamm, feinsandig und zäh.

Der erste milde Sonntag in einem ziemlich kühlen und fürchterlich nassen Mai in Italien, vor allem in Oberitalien, ist kein Ruhetag. Den Leuten mit den Gummistiefeln vor ihren Höfen ist nicht nach Reden zumute. Es ist noch viel Schlamm zu schaufeln. Das Wasser des Santerno stand knie- bis hüfthoch in ihren Häusern.

Alle 21 Flüssen traten über die Ufer

Imola, 70.000 Einwohner, gut 40 Kilometer südöstlich der Regionalhauptstadt Bologna gelegen, nennt sich „Città dei motori“. Tatsächlich ist die „Stadt der Motoren“ so etwas wie das Herzstück des „Motor Valley“, wie die Touristiker der nordostitalienischen Region Emilia-Romagna den für ihre Auto- und Motorradindustrie gerühmten Landstrich von Piacenza und Parma über Modena und Maranello bis nach Rimini an der Adria getauft haben. In Imola befindet sich die legendäre Rennstrecke „Autodromo Enzo e Dino Ferrari“, auf welcher am Wochenende der Große Preis der Emilia-Romagna hätte stattfinden sollen.

Doch das Formel-1-Rennen wurde wegen der andauernden Regenfälle und der katas­tro­pha­len Überschwemmungen abgesagt. 160.000 Rennsportbegeisterte inmitten eines Notstandsgebiets, in dem mindestens 14 Todesopfer zu beklagen waren, etwa 36.000 Menschen ihre Häuser und Wohnungen hatten verlassen müssen und wo noch bis zum Sonntag die höchste Alarmstufe Rot für die gesamte Region galt, wären in Imola zur falschen Zeit zum falschen Anlass am falschen Ort gewesen.

Von der Umweltkatastrophe ungerührt hatten sich dagegen der amerikanische Rocker Bruce Springsteen und dessen Management gezeigt: 50.000 Fans seien vor „The Boss“ beim Konzert am Donnerstagabend in Ferrara „im Delirium gelegen“, hieß es in Medienberichten. Nach drei Stunden Show verabschiedete sich Springsteen mit den Worten „Ciao Ferrara, grazie“. Zu der Zeit waren alle 21 Flüsse zwischen Bologna und Rimini längst über die Ufer getreten.

Viele Ortschaft sind weiter eingeschlossen

Auch am Sonntag konnten die Behörden noch keine Entwarnung geben. Zwar hatten die Regenfälle in der gesamten Emilia-Romagna in der Nacht zum Sonntag nachgelassen, dafür regnete es im Nordwesten, im Piemont, sowie auf den Inseln Sardinien und Sizilien weiter heftig. Im Fluss Po, in Turin und weiter flussabwärts, stieg der Pegel rasant. Noch vor wenigen Wochen war im längsten Strom des Landes so wenig Wasser geflossen wie kaum je zuvor. Im Katastrophengebiet in der Emilia-Romagna sind knapp hundert Städte und Gemeinden von den Überschwemmungen betroffen.

Die akute Bedrohung für Leib und Leben besteht für die meisten Menschen in der Region nicht mehr, für die Einsatzkräfte ist nun die Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser und Lebensmitteln die vordringlichste Aufgabe. Viele Höfe und ganze Ortschaften sind weiter von den Fluten eingeschlossen und können nur aus der Luft oder mit Booten erreicht werden.

Am Samstag stürzte ein Hubschrauber, der zur Wiederherstellung der Stromversorgung im Einsatz war, nahe der Ortschaft Lugo in einen Fluss, nachdem die Rotorblätter offenbar eine Leitung touchiert hatten. Und während in Imola schon der Schlamm weggeschaufelt wurde, stand in Faenza und Forlì weiter südöstlich gelegen das Wasser noch in den Straßen.