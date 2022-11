Marken und Adriaküste : Starkes Erdbeben erschüttert Italien

Aktualisiert am

Im Zentrum Italiens ist es am Mittwochmorgen zu einem Erdbeben der Stärke 5,7 gekommen. Schulen wurden geschlossen und der Zugverkehr teilweise eingestellt.

Der Hafen der italienischen Stadt Ancona in den Marken. Bild: Picture Alliance

In den Marken, einer italienischen Region im Zentrum des Landes, hat sich am Mittwochmorgen um 7:07 ein Erdbeben ereignet. Das Beben wurde in einer Tiefe von zehn Kilometern gemessen. Es habe eine Stärke von 5,7 erreicht, teilte das europäische Erdbebenzentrum EMSC mit. Zunächst hatte das Zentrum die Stärke mit 6,1 angegeben.

Das Beben war nicht nur in den Marken, sondern in großen Teilen Zentralitaliens und an der Adriaküste zu spüren gewesen. Berichte Auf das erste und stärkste Erdbeben folgten kleinere Erschütterungen der Stärke 4, 3,6 und 2,4.

Zahlreiche Anrufe bei der Feuerwehr

Viele Menschen liefen aus Angst, ihr Haus könne einstürzen auf die Straße. Die Feuerwehr erhielt zahlreiche Anrufe von Anwohnern, weil ihre Hauswände Risse bekommen hatten.

In der Gegend von Ancona wurde der Zugverkehr eingestellt, um die Gleise auf Schäden zu prüfen. In Pesaro und Seniagallia wurden alle Schulen geschlossen, um zu prüfen, ob die Gebäude sicher sind.

In Italien gibt es immer wieder Erdbeben, die zum Teil erhebliche Schäden anrichten.