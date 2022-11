Erdbeben in Indonesien : „Warte auf mich im Himmel, mein Kind“

In Cianjur: Jugendliche gehen an den Trümmern zerstörter Häuser entlang. Bild: dpa

Auf dem Plan standen gerade Koranstudien, als die Erdstöße am Montag eine Islamschule zum Einsturz brachten. Rund 200 Schüler waren an diesem Tag zum Unterricht gekommen. Einige sollen zum Zeitpunkt des Erdbebens um 13.21 Uhr in den Klassenräumen des zweistöckigen Gebäudes gesessen haben, andere befanden sich noch auf dem Schulhof, wie die Zeitung Jakarta Globe berichtet. „Als das Erdbeben passierte, brach das Schulgebäude auf einmal ein, das Obergeschoss stürzte hinab”, sagte die Koranlehrerin Siti Maemun. „Alle weinten in Panik, man konnte Stimmen aus den Trümmern hören”, berichtete die Frau der Agentur Reuters. Die Lehrer der Koranschule versuchten, so viele Kinder wie möglich aus den Trümmern zu retten. „Ich wollte helfen, aber ich konnte nicht”, sagte die 15 Jahre alte Schülerin Nayla. „Die Kinder riefen von drinnen um Hilfe. Es war sehr traurig.“

Till Fähnders Politischer Korrespondent für Südostasien. Folgen Ich folge



Vom Schulgebäude waren nur noch eingestürzte Mauern und ein kaputtes Dach zu sehen. Den Berichten nach konnten bis zu 21 Schüler nicht mehr gerettet werden. Sie wurden in der Nähe der Schule in einer Zeremonie beigesetzt. Dabei gab es begründete Hoffnungen, dass sich der Schaden in Grenzen halten würde, als Erdstöße nahe der Stadt Cianjur in der Provinz Westjava die Erde zum Beben brachten. Mit einer Stärke von 5,6 war das Erdbeben nicht sehr heftig. Jedoch lässt sich von diesem Wert auch nur begrenzt Rückschlüsse auf das Zerstörungspotenzial schließen.

Manche der Kinder saßen in ihren Unterrichtsräumen

Es spielen andere Kriterien wie die Tiefe des Bebens eine Rolle. Der Herd des Cianjur-Bebens lag weniger als zehn Kilometer tief. Auch der Grad der Besiedlung und die Qualität der Gebäude haben Einfluss darauf, wie groß die Verwüstung nach einem Erdbeben ausfällt. Zwar liegt Indonesien am pazifischen Feuerring und ist deshalb häufig betroffen. Doch viele Häuser sind nicht erbebenfest.

Erst nach und nach offenbart sich deshalb, wie schwer die Menschen getroffen wurden. Die Zahl der Toten ist auf 268 gestiegen, mehr als 1000 Menschen wurden verletzt. Den Behörden nach werden auch noch 151 Menschen vermisst. 22.000 Häuser wurden zerstört, 58.000 Menschen müssen anderweitig untergebracht werden. Tragisch ist dabei vor allem der Tod vieler Schulkinder, die zu dem Zeitpunkt noch in ihren Unterrichtsräumen saßen. Sie machten sogar die Mehrheit der Todesopfer aus, sagte der Gouverneur der Provinz Westjava, Ridwan Kamil.

Insgesamt waren 142 Schulen betroffen, darunter mehrere Koranschulen. Augenzeugen berichteten der lokalen Presse, wie sie ihre Kinder mit Staub und Blut verschmiert vor den Schulgebäuden aufgefunden hätten. Fast zwei Tage nach dem Beben konnte am Mittwochmorgen aber ein sechs Jahre alter Junge lebendig geborgen werden.

Die 270 Millionen Einwohner des Landes, die mehrheitlich dem Islam angehören, sind in Trauer vereint. Der Sender Channel News Asia war dabei, als ein Mann seine acht Jahre alte Tochter zum Friedhof brachte. „Meine schöne Tochter“, sagte er weinend. „Warte auf mich im Himmel, mein Kind.“

Mehr zum Thema 1/

Die Rettungsarbeiten laufen derweil weiter, sie werden aber durch zahlreiche Nachbeben, Stromausfälle und blockierte Straßen erschwert. Die Behörden haben mehr als 100 Nachbeben gezählt. Ein Dorf wurde bei einem Erdrutsch infolge des Bebens begraben. Schaufelbagger arbeiten sich dort durch dicke Schlammschichten. Die Krankenhäuser im Erdbebengebiet haben selbst Schäden erlitten. Patienten müssen teilweise im Freien behandelt werden. Auf Videoaufnahmen ist zu sehen, wie sie dicht an dicht auf einem Parkplatz liegen. Auf den wenigen Zugangsstraßen ist der Verkehr so dicht, dass Krankenwagen und Hilfstransporte kaum durchkommen. „Wir brauchen Essen, Kleidung, richtige Zelte und Arzneimittel. Aber die Hilfe kommt nicht schnell genug durch”, sagte ein Dorfbewohner.