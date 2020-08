Indien : Flugzeug bei Landung verunglückt

Bei einem Flugzeugunglück auf regennasser Piste in Indien sind laut indischen Medien mindestens 14 Menschen ums Leben gekommen, darunter die beiden Piloten. 15 weitere Passagiere wurden lebensgefährlich verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die Air-India-Express-Maschine IX 1344 aus Dubai mit mehr als 170 Menschen an Bord sei bei der Landung im südindischen Bundesstaat Kerala am Freitag ins Rutschen gekommen und über die Landebahn hinaus geschlittert. Das sagte ein Sprecher der Zivilluftfahrtbehörde. Indische Fernsehsender zeigten Bilder, nach denen das Flugzeug in zwei Teile zerbrochen war. In Brand geriet die Maschine aber offenbar nicht.

An Bord des Flugzeugs befanden sich nach Angaben der Airline 184 Passagiere, darunter zehn Kleinkinder, zwei Piloten und fünf Flugbegleiter. Mindestens 89 Passagiere seien in Krankenhäuser in Kozhikode eingeliefert worden, erklärte ein Polizeisprecher. Nach Angaben eines Vertreters des Bundesstaates Kerala war unter den Todesopfern einer der Piloten der Maschine. Der Fernsehsender News18 berichtete, Ursache des Unglücks sei ein Problem mit dem Fahrwerk gewesen. „Die Rettungseinsätze laufen, aber sie werden durch den Regen erschwert“, sagte ein Mitarbeiter des Rettungsdienstes der Nachrichtenagentur AFP.

Den gesamten Tag über hatte es im Süden Indiens bereits heftigen Monsunregen gegeben. Es kam zu Erdrutschen und Überschwemmungen bei denen mindestens 15 Menschen ums Leben kamen. 20 Häuser von Teeplantagenarbeitern seien zudem am Freitag verschüttet worden, teilte die Polizei mit. Zwölf Anwohner seien gerettet worden, mehr als 50 würden aber noch vermisst.

Der Regierungschef des Staates Kerala, Pinarayi Vijayan, bestätigte die Totenzahl und sagte, ein Rettungsteam sei in das Gebiet Rajamalai im Bezirk Idukki entsandt worden. In der Gegend wurden auch Kommunikations- und Stromleitungen gekappt und eine Brücke fortgeschwemmt. Ein Hindu-Tempel im Bezirk Ernakulam am Ufer des Flusses Periyar stand fast unter Wasser, nachdem sich die Schleusen eines Damms geöffnet hatten. Meteorologen warnten vor weiterem Regen in der Region.

Auch eine Korrespondentin der britischen BBC schildert im Fernsehen, dass die Maschine von Air-India laut Behörden bei der Landung über die Landebahn hinaus geschossen sei. Ein Mitglied des indischen Parlaments bestätigte ihr den Tod der Piloten, die das Flugzeug zurück aus Dubai flogen. An Bord waren ausschließlich Menschen aus Indien. Der Flug sei Teil einer Rückholaktion der eigenen Bürger aufgrund der Coronavirus-Pandemie gewesen. Internationale Flüge nach Indien gäbe es derzeit nicht.

Jedes Jahr wird Südasien von Juni bis September von Monsunregen heimgesucht. Er ist zwar wichtig für die Ernte, richtet aber auch oft große Schäden an. Seit Beginn der Überschwemmungen in diesem Jahr kamen in Indien, Bangladesch und Nepal mehr als 550 Menschen um, mehr als 9,6 Millionen Menschen wurden in ganz Südasien vertrieben, wie die Internationale Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung mitteilte.