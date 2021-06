Aktualisiert am

In Oppenweiler : 14 Jahre altes Mädchen stirbt bei Bahnunfall

Räumungsarbeiten an der Unglücksstelle in Oppenweiler Bild: dpa

Am Dienstagabend ist ein 14 Jahre altes Mädchen in Oppenweiler von einem Regionalexpress erfasst worden und noch an der Unfallstelle verstorben. Offenbar wollte das Mädchen den Weg abkürzen.