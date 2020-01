Spanien : Ein Toter und mehrere Verletzte bei Explosion in Chemiefabrik

Aktualisiert am

Ein Toter und mehrere Verletzte bei Explosion in Chemiefabrik

Im Nordosten Spaniens hat eine Explosion in einer Chemiefabrik einen Menschen getötet. Ein Mitarbeiter wird nach dem Unglück noch vermisst. Auch ein nahegelegenes Gebäude kam durch die Druckwelle zum Einsturz.

Rauch steigt nach einer Explosion in einem Chemiepark in der Nähe der nordostspanischen Hafenstadt Tarragona auf. Bild: dpa

Bei einer Explosion in einer Chemiefabrik im Nordosten Spaniens ist am Dienstag ein Mensch ums Leben gekommen. Sechs weitere Menschen seien bei dem Unglück in der katalanischen Provinz Tarragona verletzt worden, teilten die Behörden mit. Zwei von ihnen erlitten demnach schwere Verbrennungen. Ein Mitarbeiter werde vermisst.

Die Explosion ereignete sich aus zunächst ungeklärter Ursache in einer Chemiefabrik auf dem Gelände des Industrieparks Iqoxe. Die Druckwelle brachte ein nahegelegenes Gebäude zum Einsturz. Dort bargen die Einsatzkräfte später das Todesopfer.

Die Behörden riefen Einwohner der umliegenden Ortschaften auf, in ihren Häusern zu bleiben. Der Zivilschutz erklärte später aber, bei der Explosion seien keine giftigen Stoffe freigesetzt worden.