Am Donnerstagmorgen ist in Finnland eine Fußgängerbrücke aus Holz eingestürzt, die gerade von zahlreichen Schulkindern überquert wurde. Mehr als 20 Menschen wurden dabei verletzt.

Rettungskräfte sind nach dem Einsturz der Brücke am Unglücksort im Einsatz. Bild: dpa

Im finnischen Espoo sind mindestens 20 Kinder beim Einsturz einer Brücke zum Teil schwer verletzt worden. Das berichteten finnische Medien am Donnerstagmorgen. Demnach stürzte eine Fußgängerbrücke aus Holz ein, die offenbar über eine Baustelle führt. Auf der Brücke befanden sich viele Kinder einer örtlichen Grundschule.

Der Zeitung „Helsingin Sanomat“ zufolge stürzten die Kinder mehrere Meter in die Tiefe und zogen sich in vielen Fällen Frakturen der Gliedmaßen zu, einige verletzten sich demnach schwer. Insgesamt soll es mindestens 24 Verletzte gegeben haben, die meisten davon Kinder. 15 Personen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Fotos, die finnische Medien veröffentlichten, zeigen Verletzte, die auf einer Straße liegen und von Notfallmedizinern versorgt werden. Berichten zufolge war die Schulklasse auf dem Weg in ein Kunstmuseum. Angaben zum Grund des Einsturzes gab es zunächst keine. Die Polizei gab an, sie untersuche den Vorfall.

Er sei schockiert über die Nachrichten zu dem Unfall, schrieb Finnlands Präsident Sauli Niinistö am Donnerstagmorgen auf Twitter, nun seien Unterstützung und Hilfe wichtig. Ähnlich äußerte sich Finnlands geschäftsführende Ministerpräsidentin Sanna Marin. Diese teilte weiter mit, sie sei in Gedanken bei den Verletzten und ihren Angehörigen.